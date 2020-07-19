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出席全代會 蔡總統：民進黨要用更高的標準要求自己
在今年五二○回任民進黨主席的蔡英文總統，下午出席民進黨全國黨員代表大會，並發表重要演說，稍早也透過臉書表示，民進黨是台灣的執政黨，「我們要用更高的標準要求自己，更要引領台灣社會繼續進步」。堅持理想，穩健前進，讓台灣一天比一天更好。
蔡總統說，今天她再次以民主進步黨黨主席的身分，在全代會發表演說。「我不是來接受掌聲的，因為選舉早就過去了。」執政有重重考驗，不能沉溺在現有成果中，因此我重申了民進黨的兩個基本價值和四個當前任務，來和夥伴們互相勉勵。
第一個基本價值，「清廉、勤政、愛鄉土」是民進黨不變的承諾。社會上有些人用「全面執政必定腐化」寫劇本，對民進黨的未來大做文章，民進黨要依循專業倫理，用行動證明這個劇本不會成真。
第二個基本價值，民進黨不只要與民意同行，更要倡議價值，引領國家前進。民進黨要再一次為未來20年、30年的台灣社會與國家發展，訂定新的願景。
蔡總統說，面對現階段的挑戰，民進黨也有四個當前任務：一、民進黨要堅持改革，說到做到；二、民進黨要培養青年，為國舉才；三、民進黨要深化民主，在國際變局中守住台灣價值；四、民進黨要和陳其邁一起贏得8月15日的補選，重新找回高雄的光榮。
蔡總統說，民進黨是台灣的執政黨，要用更高的標準要求自己，更要引領台灣社會繼續進步。堅持理想，穩健前進，讓台灣一天比一天更好。
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