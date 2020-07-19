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民進黨中執委選舉六抽五刺激登場 海派蔡昌達落馬

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民進黨中執委選舉六抽五刺激登場 海派蔡昌達落馬

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡昌達沒抽中，其他五人順利當選中執委。記者黃義書／攝影
蔡昌達沒抽中，其他五人順利當選中執委。記者黃義書／攝影

民進黨全代會今天進行權力核心改選，先由全國黨代表選出30席中執委，再由30席中執委選出10席中常委。稍早中執委選舉結果揭曉，確定當選25人（含婦女保障7名），但共有6位男性同票，因此抽籤「6抽5」，參與抽籤者包括英系洪健益、蘇系鄭宏輝、海派蔡昌達、綠色友誼連線何志偉、海派王定宇及正國會陳啟能，中央黨部製作6支籤，抽到6號即淘汰，最後蔡昌達抽到6號，也注定海派最後只能擁有一席中常委。

中常委將於稍晚由中執委互推選出，三席中執委票才能當選一席中常委，海派原本希望這一屆能自行擴張成兩席，但由於海派在中執委選舉配票失誤，讓王定宇、蔡昌達同票進行抽籤，最後僅王定宇中籤，海派擴張成兩席無望。另蘇系雖一度告急，只有兩席中執委票，但協調後由英系支援一票，確定保住一席中常委。

蔡昌達沒抽中，其他五人順利當選中執委。記者黃義書／攝影
蔡昌達沒抽中，其他五人順利當選中執委。記者黃義書／攝影

開票後王定宇、何志偉、洪健益、蔡昌達、鄭宏輝、陳啓能6人票數相同抽籤決定。記者黃義書／攝影
開票後王定宇、何志偉、洪健益、蔡昌達、鄭宏輝、陳啓能6人票數相同抽籤決定。記者黃義書／攝影

中常委 王定宇

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