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蔡英文盼啟動憲改 游錫堃：4黨有大選綁公投共識

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
立法院長游錫堃指表示，朝野4個黨團對於大選綁公投等修憲作業皆有共識。記者胡瑞玲／攝影
立法院長游錫堃指表示，朝野4個黨團對於大選綁公投等修憲作業皆有共識。記者胡瑞玲／攝影

民進黨今下午舉辦全代會，黨主席蔡英文致詞時表示，當前最重要的任務就是啟動修憲改革，立法院長游錫堃下午前往新店參加第14屆「2020台灣UN青年研習營」專題演講，會前受訪時表示，朝野4個黨團皆有共識。

游錫堃指出，朝野黨團對憲改皆有共識，不論是18歲公民權、廢除考監兩院議題、公投綁大選等，朝野之間都可優先進行，但是否在臨時會上啟動修憲？游說，上次協商時朝野皆同意，在第二會期討論成立修憲委員會，來進行相關修憲作業。

另外，針對行政院欲追加紓困3.0高達2000億元的預算，立院是否在臨時會上審查，游錫堃表示，會依照議事規定來進行，但要具備要件才能開臨時會，依照規定要有委員提案或者總統自請，但目前尚未接到，所以無法答覆。

游錫堃 蔡英文 修憲

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