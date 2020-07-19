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【重磅快評】一再同框博恩 柯文哲沒比蔡、韓高明多少

聯合報 / 主筆室
「博恩夜夜秀」主持人曾博恩與台北市長柯文哲同台推廣經典閱讀，柯脫口失言「我覺得很無聊」，現場一陣尷尬。記者趙宥寧／攝影
「博恩夜夜秀」主持人曾博恩與台北市長柯文哲同台推廣經典閱讀，柯脫口失言「我覺得很無聊」，現場一陣尷尬。記者趙宥寧／攝影

柯文哲拚了！為了高雄市長補選，昨晚他南下旗山掃街，今天連續14小時輔選吳益政，鐵人行程讓人側目，但密集行程卻藏不住柯及民眾黨的隱憂，即便自家民調才說柯市長的滿意度持平，但民眾黨兩星期後要舉行的黨員大會能不能開得成，才是最大的考驗。

四年前228的「一日雙塔」壯舉，讓柯文哲搶盡媒體鏡頭，柯氏旋風也成了政壇主遊律；去年組黨後，今年228柯文哲還想複製「一日雙塔」經驗，但因疫情而作罷，但昨晚旗山夜市的無預警現身，確實製造一些驚喜，不少逛夜市的民眾要求合影，秘書長謝立功還充當攝影師幫大家拍照，今天一早5點半到晚上6點半，柯在旗美地區安排9個行程，顯然是另類的「一日雙塔」。

吳益政在這次補選中還有很大的努力空間，外界認為，民進黨的陳其邁已穩操勝券，柯文哲為什麼還要這麼拚？在柯文哲南下輔選前夕，柯市府才公布自家民調，市府研考會民調指55％受訪者滿意柯的施政表現，33％不滿意，滿意度和半年前相同，不滿意下降2個百分點，民調是6月15至18日進行；看來柯市府的滿意度並未受到林森錢櫃大火的影響。

而為了強化自家民調的可信度，市府同時委託台灣趨勢研究作調查，同一時間、相同問卷及抽樣方法進行電訪調查，有53％滿意柯文哲施政表現、38％不滿意，滿意度在誤差範圍，不滿意則拉高了5個百分點，算是小小警訊。

只是，往年研考會大都在7月間做民調，最晚是8月24日，去年最早也是在6月24日，這次6月15日就啟動作業，是在急什麼？是想在黨員大會前要營造柯文哲的聲勢？或是強化吳益政的政黨光環？巧合的是，在發表民調前幾天爆發北市建管官員索賄醜聞，未及在民調數字反映，雖美化了帳面，但可信度也大大降低。

拿民調滿意度作為施政安慰劑是各級政府慣用伎倆，不足為奇，只是，疫情期間發生6死KTV火警的重大公安事故，柯市長還能有55%的施政滿意度，甚至比他上任第二年的42%、49%及去年六月的51%還要高，果真如此，柯市長要問鼎2024，又何難之有？今天又何須用鐵人行程來幫吳益政輔選，倒不如回台北好好拚市政才是。

其實，吳益政能不能選得漂亮，對柯文哲來說，並不如民眾黨的黨員大會來得重要，民眾黨為了衝聲勢，入黨從寬認定，創黨不到1年就有1.2萬名黨員，依政黨法規定，黨員大會應有2分之1以上出席，民眾黨下月2日要開大會，至少要有6000名黨員參加才行，但現在報名還不到一半，只好加速清查剔除「失聯黨員」以降低母數，即使勉強達標，縮水的民眾黨對柯文哲是何其困窘？

黨員大會是民眾黨創黨以來的重大危機，柯文哲受訪也坦言「剉咧等！」，於是才會有旗美鐵人行程，還不避諱在博恩夜夜秀爆出收錢讓政治人物上節目的爭議後，還和博恩合演「史櫝樞」的荒誕秀，教育局出面指稱89萬元的標案不包含「史櫝樞」，如同把市民當塑膠。

最離奇的還是柯文哲，在蔡英文韓國瑜都避談博恩「政治秀」後，他還自爆兩夫妻和博恩父親是同學、同事才有打折，還在爭議爆發後再與博恩同框，相闗標案金額更高達近90萬，實在看不出柯比蔡、韓高明多少，柯文哲究竟是要向柯粉傳達什麼訊息？

台北市長柯文哲兩次上博恩夜夜秀的節目，在節目中與主持人對談，一度對自己的答案顯得很滿，笑得很開心。圖／擷取自博恩夜夜秀
台北市長柯文哲兩次上博恩夜夜秀的節目，在節目中與主持人對談，一度對自己的答案顯得很滿，笑得很開心。圖／擷取自博恩夜夜秀

柯文哲 韓國瑜 蔡英文 博恩夜夜秀

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