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棒球無聊說惹怒球迷 陳佩琪幫消毒：柯365天都在嗡嗡嗡

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲妻子陳佩琪（左）說，柯文哲（右）是一個一年365天都嗡嗡嗡的人，柯常說，不需要什麼娛樂，工作就是娛樂，娛樂就是工作。圖／取自柯文哲臉書
柯文哲妻子陳佩琪（左）說，柯文哲（右）是一個一年365天都嗡嗡嗡的人，柯常說，不需要什麼娛樂，工作就是娛樂，娛樂就是工作。圖／取自柯文哲臉書

台北市長柯文哲上周出席教育局的推廣閱讀活動，脫口說「老人與海」很無聊，又稱跟看棒球一樣，惹怒一票書迷及球員。柯文哲妻子陳佩琪這2天則在臉書貼文幫柯文哲消毒。陳佩琪說，柯文哲是一個一年365天都嗡嗡嗡的人， 柯常說不需要什麼娛樂，工作就是娛樂，娛樂就是工作，除醫院的工作外，最愛做的事就是念書。

陳佩琪說，柯文哲有多瘋工作？柯過去當醫生時，常有機會出國開醫學會，記得有次回國後，問柯那個國家好玩嗎？ 柯竟回：「 飯店和醫學會場都在同一處，出國的幾天沒踏出去過飯店一步。」聽了不禁吐舌頭，因為顛覆一般人出國的樂趣所在。

另外，柯文哲的「棒球無聊說」惹議，柯昨天受訪時解釋，他是沒有時間看棒球，家中真的去看棒球的是陳佩琪，而且會帶小朋友去看職棒，陳佩琪是兄弟象的球迷，陳佩琪也在臉書說，「柯竟然敢洩漏她的秘密…」。

陳佩琪說，柯過去當醫生時，下班通常是晚上九點半到十點半之間，通常是比賽最精采時候， 每次柯一進家門，看到全家人每一雙眼睛都緊盯著電視機瞧，他總是很識相、外加一臉很落寞的躲到書房去了，要是比賽遇到精采畫面，例如再見安打、 再見全壘打、再見三振、再見四壞等 ，全家人瘋狂似的從椅子上彈起來吶喊，柯也總會探出頭詢問戰情。

陳佩琪說，甚至比賽緊張時，她也會邀柯一塊觀賞，但柯總是說「還有報告要改， 沒時間坐下來看三個小時啦 ，跟我講結果就好了！」

陳佩琪 柯文哲

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