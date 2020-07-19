陳水扁全代會投票 柯建銘：未違反四不原則 沒有問題！

民進黨今舉行全國黨代表大會，前總統陳水扁出席投票惹爭議。民進黨立院黨團總召柯建銘表示，陳前總統並未違反「四不原則」，完全沒有問題，也展現高度誠意。

所謂的「四不原則」是中監對陳水扁保外就醫設下限制，必須遵守「不上台」、「不演講」、「不談及政治」、「不接受媒體採訪」的規定。

民進黨全國黨代表大會今於台北國際會議中心舉行，並進行黨內權力核心中執會、中常會和中評會的改組。陳水扁在社群媒體上貼文表示，今天阿扁投票會被抓嗎？他在2018年11月24日投過縣市長和議員的票，2020年1月11日也投過總統與立委的票。2020年7月19日阿扁以卸任黨主席為當然黨代表決意行使民進黨中執評委的投票權，居然受到矯正單位、民進黨團百般刁難，要求阿扁不要出席全代會。

陳水扁說，他已經讓步不出席大會，因為有人不想看到他。但他堅持比照公職可以投票，黨職更沒有不准的道理。如果他因為投中執評委的票，而被蔡政府抓回去，也是求仁得仁。

陳水扁今於下午3點現身台北國際會議中心，由柯建銘陪同進入會場，從頭到尾不發一語未針對媒體的提問做回應，並在稍晚離開會場。

柯建銘表示，陳前總統是展現高度誠意，沒有來參加全代會前面的開幕式，只有來投票而已，且沒有違反四不原則。他認為，完全沒有問題。

據悉，陳水扁獲保外就醫後，這幾年參加凱達格蘭基金會舉辦的募款餐會，都必須事前提出申請，由中監高層審核，且中監也對阿扁設下不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪的四不原則規定。