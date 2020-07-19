阿扁來了！陳水扁現身民進黨全代會 進場不發一語

民進黨今舉行全國黨代表大會，前總統陳水扁現身投票受到關注。

陳水扁下午3點現身台北國際會議中心，由民進黨團總召柯建銘陪同進入會場，從頭到尾不發一語未針對媒體的提問做回應。

但今早陳水扁在社群媒體上發文表示，今天阿扁投票會被抓嗎？阿扁2018年11月24日投過縣市長和議員的票，2020年1月11日也投過總統與立委的票。2020年7月19日阿扁以卸任黨主席為當然黨代表決意行使民進黨中執評委的投票權，居然受到矯正單位、民進黨團百般刁難，要求阿扁不要出席全代會。

他表示，阿扁已經讓步不出席大會，因為有人不想看到阿扁。但堅持比照公職可以投票，黨職更沒有不准的道理。如果阿扁因為投中執評委的票，而被蔡政府抓回去，也是求仁得仁！

陳水扁兒子、高雄市議員陳致中稍在全代會前受訪時表示，過程中有和法務部充分溝通，雙方都是ok的，投完票就回家。