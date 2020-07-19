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柯文哲花10萬上夜夜秀 柯媽：比蔡英文、韓國瑜便宜了

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
台北市長柯文哲上「博恩夜夜秀」被爆收費10萬元。圖／聯合報系資料照
台北市長柯文哲上「博恩夜夜秀」被爆收費10萬元。圖／聯合報系資料照

北市柯文哲上「博恩夜夜秀」被爆收費10萬元，對此，柯媽上午在台中市受訪時說，比起蔡英文總統的13萬元多、高雄巿前巿長韓國瑜的30幾萬元，「我們還是有便宜一點了！」

柯媽一開始時說，「人家叫我們給他支持一下、幫助一下，我們做市長的立場說不要，可以通嗎？不通啦！」「所以，多多少少要配合一下，只要是不要收很多錢，還是要做」。

至於10萬元還好？柯媽說，「我感覺還好！不然人家都是這個價錢，你要怎樣」。

對於柯文哲提出把高鐵延伸到宜蘭，柯媽也說，這個問題她不會、不清楚，但要是能讓台灣都能通，四處都能到，不是更好；宜蘭能夠到台北、台南還是哪裡，坐高鐵方便又快，做得到不是更好嗎？

台中市大里區立德里長江和樹是民眾黨籍，上午該里舉辦潑水節活動，柯媽、柯爸、台北市副市長蔡炳坤、民眾黨立委高虹安都前往參加，因天氣熱也吸引大批民眾。

柯媽、柯爸和蔡炳坤等一同主持開水典禮，當水由消防局的噴子噴得老高時，大家都驚叫出聲來，柯媽受訪時數度被水噴到，還嚇得她躲水。

台中市大里區立德里上午舉辦潑水節活動，柯媽、柯爸、台北市副市長蔡炳坤、民眾黨立委高虹安都前往參加。記者黃寅／攝影
台中市大里區立德里上午舉辦潑水節活動，柯媽、柯爸、台北市副市長蔡炳坤、民眾黨立委高虹安都前往參加。記者黃寅／攝影
台中市大里區立德里上午舉辦潑水節活動，吸引大批民眾參加。記者黃寅／攝影
台中市大里區立德里上午舉辦潑水節活動，吸引大批民眾參加。記者黃寅／攝影
台中市大里區立德里上午舉辦潑水節活動，柯媽、柯爸、台北市副市長蔡炳坤、民眾黨立委高虹安都前往參加。記者黃寅／攝影
台中市大里區立德里上午舉辦潑水節活動，柯媽、柯爸、台北市副市長蔡炳坤、民眾黨立委高虹安都前往參加。記者黃寅／攝影

柯文哲 北市

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