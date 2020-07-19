民進黨全代會登場 蔡英文籲在野黨珍惜憲法時刻廢考監

民進黨全代會今天在台北國際會議中心登場，今年主軸是「團結台灣、前進世界」，開幕式典禮一開始先介紹執政縣市首長進場，隨後介紹民進黨徵召提名的高雄市長候選人陳其邁，隨後行政院長蘇貞昌、副總統賴清德進場，壓軸進場的是兼任民進黨主席的蔡英文總統。蔡英文致詞時，呼籲在野黨珍惜「憲法時刻」，朝野有共識的18歲公民權及「廢考監」都可以先做。

蔡英文說，今天再一次以黨主席身分站在這裡跟大家講話，她不是來接受歡呼跟掌聲，總統選舉已經過了，今天主題是團結台灣、前進世界，台灣防疫至今度過許多難關，現在重要課題是振興經濟，今天是三倍券發放的第一個周末，看到許多人潮，有人潮就有商機，看起來振興這件事有好的開始。

蔡英文首先感謝蘇貞昌領導的行政團隊，也感謝民進黨團總召柯建銘領導的立院黨團，並要求現場給蘇、柯最大的掌聲。她說，因為蘇貞昌、柯建銘努力攜手，帶領「有政府、會做事」的團隊，讓台灣克服一關又一關的挑戰，她也提醒，防疫有好表現，不代表每一項施政人民都會埋單，民調起起落落，如果迷失一時高滿意度，可能再次失去人民的支持，一言一行都會影響人民對民進黨這塊招牌的印象。

蔡英文提醒，「清廉勤政愛鄉土」是民進黨不變的承諾，外界以「全面執政必定腐化」寫劇本，大做文章，因此民進黨務必時時刻刻提醒自己，這個劇本不會成真，很多行業用比法律更嚴的規定要求自己，政治工作更是如此，拜託廉政委員會協助民進黨制訂更符合對執政黨的規章。

蔡英文說，民進黨堅持改革，說到做到，改革曾經讓民進黨受傷，但民進黨沒有因此退縮，堅持理念，調整節奏，最終改革還是會看到成果，當前最重要的就是憲政改革，除了朝野對18歲公民權有共識，「廢考監」也可以優先進行，她希望盡快提出黨版修憲方向，讓立委有更多討論基礎，懇請在野黨珍惜這個憲法時刻，意見不同不應該成為改革停滯不前的原因，意見相左才顯示彼此琢磨出來的共識更珍貴。

蔡英文說，未來民進黨要針對青年舉才，過去兩個月民進黨積極推動青年入黨，創下兩周增加兩千人紀錄，除選舉幕僚跟政治幕僚，也要培養在專業領域更多願意為理想打拚的好人才，讓年輕人參與執政歷練。

蔡英文也提到，未來將深化民主，在國際變局中守護價值，這次大選證明台灣民主體制成熟，也是前進世界時最好的一把鑰匙，如今外部挑戰依然艱鉅，香港自由人權受到強力衝擊，她重申，自由民主人權是台灣最重要價值，民進黨是執政黨，有責任守護台灣價值，民進黨經歷過威權打壓，會把台灣實踐民主的經驗貢獻給國際社會，給香港朋友更多溫暖。

最後蔡英文說，民進黨要打贏高雄市長補選，重新找回高雄的榮耀，兩年前陳其邁跌了一跤，但承擔起各種冷嘲熱諷，也將副閣揆的擔子重新擔起來，和蘇貞昌一起帶領「有政府、會做事」的團隊，當年高雄許多建設規劃，產業藍圖，都是陳其邁一手規畫主導，現在陳其邁從「一點零」變「二點零」，如陳其邁所說，沒有一位一流的選手永遠都拿第一，重點是跌倒了立刻爬起來，現在爬起來且已變「二點零」的陳其邁有機會再度爭取高雄人支持，一定要幫陳其邁選贏選好。