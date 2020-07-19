陳水扁全代會投票 陳致中：法務部說沒問題 投完就回家

民進黨今舉行全國黨代表大會，前總統陳水扁計畫出席投下中執委、中常委改選的選票。其子、高雄市議員陳致中在會前受訪時表示，過程中有跟法務部充分溝通，雙方都是ok的，投完票就回家。

民進黨今天在台北國際會議中心3樓大會堂，召開第十九屆第一次全國黨員代表大會，也是蔡英文總統回任黨主席後首次全代會，蔡英文將發表談話；在開幕式結束後，民進黨也將進行黨內權力核心中常會改組，而陳水扁表示將出席投票，引發黨內爭議。

陳致中表示，根據黨內規定，歷屆黨主席為當然黨代表，他父親也是全國黨代表，希望能在全代會行使投票權利。他表示，作為黨代表可以投這一票，是很光榮很驕傲的，起碼台灣可以投票，香港就不行。

陳致中解釋，在過程中與法務部有充分溝通，雙方都沒有問題，父親大概下午3點抵達會場，是單純的行程，投票完他就回家了。

至於黨內有無雜音，認為陳水扁不該出席，陳致中則說，他的想法是，大家正面關心，有溝通，有過程互相理解，最重要的是行使他黨代表的權利，讓事情順利圓滿是最重要的。

陳水扁在臉書上以「今天阿扁投票會被抓嗎」為題表示，2018年11月24日他投過縣市長和議員的票，2020年1月11日也投過總統與立委的票。但令他不解的是，他以卸任黨主席作為當然黨代表，要行使民進黨中執評委的投票權，居然受到矯正單位、民進黨團刁難。

陳水扁表示，他不會出席這次的全代會，因為有人不想看到他。但他堅持比照公職可以投票，「黨職更沒有不准的道理。」陳水扁並表示，「如果阿扁因為投中執委的票，而被蔡政府抓回去，也是求仁得仁！」