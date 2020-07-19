民進黨全代會 票援綠色友誼？卓榮泰：無介入任何系統

民進黨全代會今日登場，黨內權力核心中執會、中常會和中評會進行改組。有媒體報導，由湧言會與綠色友誼連線相爭最後一席中常委，傳目前與「新蘇連」陣營合作的黨內新組成「卓羅」系統成員，已決定在中執委改選中支援綠色友誼。不過前黨主席卓榮泰表示，他沒有也無意介入任何的系統運作。

卓榮泰今在民進黨全代會前受訪時表示，「最近又有幾次的傳聞，並非是事實」。他坦言，他曾一度考慮今天要不要出席全代會，後來還是決定應該來善盡一個黨員的義務，所以還是來了。

他在現場說要誠摯的呼籲大家，他沒有也無意介入任何系統的運作，也誠摯的呼籲全體黨代表同志，都要以創黨精神為念，都要堅持黨的核心價值，要以人民817萬票這麼高的信任與高標準的期待為念，盼能夠超脫約束，投票自主。