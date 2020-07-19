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輔選陳其邁 趙天麟透露「大陸軍」戰略！

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
擔任陳其邁競選總幹事的立委趙天麟透露，7月底也可望邀蔡主席及蘇院長等人南下加持，並檢驗陳其邁近日耕耘戰果，8月全力衝刺，把選情衝到最高點，爭取勝選。圖／聯合報系資料照片
擔任陳其邁競選總幹事的立委趙天麟透露，7月底也可望邀蔡主席及蘇院長等人南下加持，並檢驗陳其邁近日耕耘戰果，8月全力衝刺，把選情衝到最高點，爭取勝選。圖／聯合報系資料照片

高雄市長補選倒數，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌和六位執政縣市長今天將在民進黨全代會首度合體，力挺民進黨候選人陳其邁；擔任陳其邁競選總幹事的立委趙天麟透露，7月底也可望邀蔡主席及蘇院長等人南下加持，並檢驗陳其邁近日耕耘戰果，8月全力衝刺，把選情衝到最高點，爭取勝選。

國民黨14位縣市長周末也將接棒輔選黨籍候選人李眉蓁，與民進黨展開對決。

趙天麟表示，周一起民進黨將以高雄八個選區立委任各戰區指揮官， 從20日到31日全數成立後援總會，將當地的社會力組織及後援系統全部建立起來，下周三立院臨時會結束後，他縣市的立委也會相繼到高雄助選。

他說，大陸軍一直是民進黨的強項，不管是立委或議員，團結的戰力及組織強度都勝於國民黨，目前陳其邁雖局領先優勢，依然不鬆懈，第一階段先勤走基層，與地方民眾互動打穩根基，預估再一周時間就能跑完高雄卅八個行政區，接續再展開第2輪、第3輪的固本。

7月底預訂邀行政院長蘇貞昌及兼任民進黨主席的總統蔡英文，展開 第一回合的助選，同時檢驗戰果。八月起全力衝刺兩周，把市長選情拉到最高點。

「就是頭犁犁，一直衝」，趙天麟說，對於陳其邁的票數，競選總統有所評估但不設任何上限，會持續進擊到選舉最後階段，再下最後「軍令狀」公布目標，最終爭取勝選。

民進黨 陳其邁 趙天麟

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