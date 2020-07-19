找張麗善開直播 李眉蓁借鏡施政經驗

國民黨高雄市長候選人李眉蓁今中午找雲林縣長張麗善、黨主席江啟臣直播談政策，並向張麗善借鏡雲林品德教育、裝設冷氣、銷售農產等經驗。江啟臣說，中央說要撥前瞻計畫300多億裝冷氣，但後續電費、維修費等，也應要一併考量。

張麗善在直播中分享雲林施政經驗，談到雲林推動的品德教育，張麗善說，品德教育是做人根本，非常重要，她要將禮義廉恥落實在生活中。江啟臣稱讚黨籍女性首長施政特別重視教育。李眉蓁說，她若當選，未來也會在高雄落實品德教育。

直播也談到校園裝設冷氣等問題，張麗善說，雲林沒錢，但窮則變、變則通，除向台電了解如何減少管線等開銷，也分期付款裝設冷氣，減輕負擔。每間教室有獨立電表和儲值卡，再由使用者付費，學習節能減碳。

李眉蓁說，裝設冷氣，大家最擔心電費，校長可能要辛苦找經費，她希望未來把電費智慧化，看如何能更省錢等，不然電費也會讓校長傷腦筋。

江啟臣說，讓孩子專心學習，是教育最基本的。行政院長蘇貞昌說要撥前瞻300多億元裝冷氣，但雲林縣已裝好了，雖沒錢但仍做到了。

江啟臣說，中央說要補助，但裝下去最頭痛還是錢，希望中央不要只是信口開河、隨便開支票後就交給縣市長頭痛；所謂300億只是裝冷氣還是未來相關費用？裝下去後，電費、維修等，都應要一併考量。李眉蓁說，這讓她想到過去高雄爭取裝設監視器，但後來壞掉沒人修，後續維修等問題很重要。

最後張麗善談幫助農民推銷農產品，她說，國外通路有國際情勢問題較難克服，但國內已慢慢調整，雲林已在全聯、楓康超市等建立行銷管道，也建立農業知識平台，讓農民可透過APP看目前作物面積已種植多少，讓農民判斷是否繼續種植。