高雄市議長支持誰？吳益政坦言：不投民進黨

高雄市議會敲定7月31日補選議長，不過又傳國民黨內部整合有聲音，身兼高雄市議員身分的民眾黨高雄市長候選人吳益政今天中午在美濃受訪時說，現在要投的話，不會投給民進黨；國民黨沒團結好，若願意公開承諾兩條件，願意支持國民黨。

對於高市議長補選情勢，吳益政說，原本國民黨只要拉一票就能過半，但現在內部有幾位有聲音，因擔心跑票，必須要找到3到4位無黨籍來支持。另方面，民進黨有意參選的人也去拉國民黨與無黨籍的人，可能用交換位置的方式來談。

吳益政也是無黨聯盟的一員，今天在美濃再度被問及議長選舉要支持哪一黨？他說，目前看來國民黨好像還沒有團結好，現在要投的話，眼前民進黨在中央與地方如此強勢，坦白講不投民進黨；另方面，高市議會本身要改革，須成立預算與法案的專業機構、提供年輕人實習機會，國民黨若願意公開承諾才投，反之，這票就有選擇。

高雄市議會因議長許崑源去世面臨補選，高雄市議會程序委員會17日議決7月31日補選議長，目前高市議會65位議員，國民黨團32人、民進黨團26人、無黨團結聯盟4人、時代力量2人、另有無黨籍議員1人，第一輪投票須33票才過半。