上夜夜秀只花10萬 柯文哲爆：與主持人爸爸有私交

「博恩夜夜秀」爆出業配風波，主持人曾博恩出現說明收費標準。台北市長柯文哲過去上過兩次節目，其中一次免費、一次只付10萬元，遠低於蔡英文總統與高雄巿前巿長韓國瑜，柯今早在美濃拜票被問及此事。柯文哲笑說，曾博恩的父親是陳珮琪同學，也是台大醫院同事，「一定會打折的」。

柯文哲今天全天行程都在旗山、美濃，全力輔選民眾黨高雄市長候選人吳益政。柯文哲在2018年、2019年有上過「博恩夜夜秀」，針對脫口秀收費問題，柯文哲說，詳細價碼他不知道，不過曾博恩的爸爸與妻子陳珮琪是大學同學、也是他台大同事，所以一定會打折。

此外，有關市府教育局花89萬與曾博恩所屬公司合作，柯文哲16日與博恩合體宣傳台北市教育局閱讀推廣活動，記者會有沒有另外付錢？柯文哲說，若選舉經費同仁會告知，若是市府經費就按照標準採購程序，他不會知道。柯強調，曾博恩的爸爸是同事 ，當然認識，所以之前上節目有友情贊助價。