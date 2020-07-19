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影／民進黨全代會前 蔡英文趕赴高雄為此事

聯合報 / 記者蔡孟妤王慧瑛／高雄即時報導
中華民國後備憲兵荷松總會今天在高雄舉行第7、8屆總會長交接典禮，新任總會長謝慶堂走馬上任，總統蔡英文到場祝福。記者王慧瑛／攝影
中華民國後備憲兵荷松總會今天在高雄舉行第7、8屆總會長交接典禮，新任總會長謝慶堂走馬上任，總統蔡英文到場祝福。記者王慧瑛／攝影

民進黨今天下午舉行全代會，兼任黨主席的蔡英文總統今天中午抽時間趕赴高雄，參加中華民國後備憲兵荷松總會長交接，蔡英文和憲兵博感情，她說，自己每天都和憲兵在一起，稱讚憲兵是軍人模範，退伍後為人民楷模，是造福社會的重要支柱。

蔡說，憲兵相當帥氣，憲兵另一半也格外美麗，「滿屋子都是俊男美女」，也稱讚荷松總會組織綿密，動員能力強，成員相當熱血，許多重大事故、災害都有憲兵投入的身影。蔡英文說，受疫情影響，很多重要活動延期，荷松總會長原訂3月辦交接，考量疫情延到7月舉行。

蔡英文今天到高雄也提到8月15日將舉行的市長補選，她說，預祝補選順利，希望市民為自己、為高雄出來投票，讓高雄、台灣民主愈來愈好。蔡也肯定代理市長楊明州代理期間的辛勞，用心看好市政。

中華民國後備憲兵荷松總會今天在高雄舉行第7、8屆總會長交接典禮，新任總會長謝慶堂走馬上任。甫卸任的第7屆總會長王國立來自嘉義市，他說，任內感謝總會幹部付出及夥伴齊心協力相挺，卸任後仍會秉持後憲精神，「一日憲兵、終生憲兵」，繼續奉獻熱情。

新任第8屆總會長謝慶堂是中藥貿易商，熱心公益。他說，後備憲兵荷松協會致力提倡社會善良風氣、推動社會公益，也聯繫後備憲兵及眷屬間的情誼，更重要的是協力維護社會治安，為社會帶來安定力量。

新任第8屆總會長謝慶堂（中）是中藥貿易商，熱心公益。記者王慧瑛／攝影
新任第8屆總會長謝慶堂（中）是中藥貿易商，熱心公益。記者王慧瑛／攝影
中華民國後備憲兵荷松總會今天在高雄舉行第7、8屆總會長交接典禮，新任總會長謝慶堂走馬上任，總統蔡英文到場祝福。記者王慧瑛／攝影
中華民國後備憲兵荷松總會今天在高雄舉行第7、8屆總會長交接典禮，新任總會長謝慶堂走馬上任，總統蔡英文到場祝福。記者王慧瑛／攝影
中華民國後備憲兵荷松總會今天在高雄舉行第7、8屆總會長交接典禮，場面隆重。記者王慧瑛／攝影
中華民國後備憲兵荷松總會今天在高雄舉行第7、8屆總會長交接典禮，場面隆重。記者王慧瑛／攝影
中華民國後備憲兵荷松協會第6屆總會長彭瑞德來自新竹縣，是民進黨新竹縣黨部現任主委，今天也到高雄參加第7、8屆總會長交接。記者王慧瑛／攝影
中華民國後備憲兵荷松協會第6屆總會長彭瑞德來自新竹縣，是民進黨新竹縣黨部現任主委，今天也到高雄參加第7、8屆總會長交接。記者王慧瑛／攝影
中華民國後備憲兵荷松總會今天在高雄舉行第7、8屆總會長交接典禮，新任總會長謝慶堂走馬上任，總統蔡英文到場祝福。記者王慧瑛／攝影
中華民國後備憲兵荷松總會今天在高雄舉行第7、8屆總會長交接典禮，新任總會長謝慶堂走馬上任，總統蔡英文到場祝福。記者王慧瑛／攝影
第7屆總會長王國立（左三）是嘉義市人，他說，任內靠夥伴相挺協助，他卸任後仍會延續後憲精神。記者王慧瑛／攝影
第7屆總會長王國立（左三）是嘉義市人，他說，任內靠夥伴相挺協助，他卸任後仍會延續後憲精神。記者王慧瑛／攝影
中華民國後備憲兵荷松總會今天在高雄舉行第7、8屆總會長交接典禮，來自各地的會員及家屬到場見證。記者王慧瑛／攝影
中華民國後備憲兵荷松總會今天在高雄舉行第7、8屆總會長交接典禮，來自各地的會員及家屬到場見證。記者王慧瑛／攝影
中華民國後備憲兵荷松總會今天在高雄舉行第7、8屆總會長交接典禮，來自各地的會員及家屬到場見證。記者王慧瑛／攝影
中華民國後備憲兵荷松總會今天在高雄舉行第7、8屆總會長交接典禮，來自各地的會員及家屬到場見證。記者王慧瑛／攝影

憲兵 蔡英文 疫情

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