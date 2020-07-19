李眉蓁「媽祖佛祖分不清」柯文哲緩頰：吃飯也會咬舌頭

國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁昨到旗山拜票，今天換民眾黨黨主席柯文哲陪同候選人吳益政到旗美地區爭取支持，從早到晚行程滿檔。有關李眉蓁昨天口誤，誤把媽祖說成佛祖，柯文哲緩頰說，吃飯也會咬到舌頭，這沒什麼；吳益政則說，李眉蓁與一般人一樣，可能對佛或道教沒有分得很清楚。

台北市長柯文哲到高雄輔選吳益政，從清晨5點半到晚上6點半，共排滿九處行程。上午10點半。柯、吳兩人到南隆五穀廟參拜，接下來與農民座談。

柯文哲今早也到旗山天后宮參拜媽祖，另方面李眉蓁昨天參與遶境活動後，誤把祈求賜她智慧的神明「媽祖說成佛祖」一事。媒體聯訪時，柯文哲說，吃飯有時候也會咬到舌頭，就當李眉蓁不小心弄錯，這沒什麼，雖然發音差很多，就當作她發音發錯，太累了、腦袋不清楚，媽媽每次都說「吃飯也會咬到舌頭」。