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搶頭香！桃園「罷王」明送提議書 王浩宇：3方勢力夾擊
桃園市「罷免王浩宇（議員）」總部今天表示，行動發起人唐平榮、總部發言人邱仁德及團隊志工明天將前往中選會，遞交提議人名冊與提議書，成為高雄、桃園這一波罷免議員行動第一個送提議書的團體。
市議員王浩宇回應，對罷王團體的行動他表示尊重，他過去一直認真服務，只是沒有宣傳，服務處每天為民眾陳情忙碌，團隊成員大家都很忙，沒有時間事後去宣傳，6月罷王團體成立，他服務處的選民服務件數增加20%，顯示大家仍肯定他的服務。
唐平榮、邱仁德表示，送提議書時間比預訂早10多天，感謝在定點連署站和總部輪班收件的志工夥伴，事實上總部只花一周左右，就收集到第一階段足夠數量的提議人連署，但為了展現中壢人的決心，我們在一個月內蒐集將近9000份的提議人連署。
邱仁德說，按選罷法規定以這屆議員中壢總投票數1%計算，估計需要3150份提議書，中選會要在20天內完成審查。罷王總部會先送出3650份，假如中選會審核後，剔除不符規定的件數造成法定份數不足，還有10天時間補件，罷王總部有近5000份預備著，隨時可補件。另外，送件後會馬上開始布局第二階段連署活動，並讓大眾了解王浩宇過去的言行，以及衝刺群募集資。
罷王總部分析送出的提議書年齡層，20至35歲占25%，28到58歲占45%，總部認為王浩宇的支持者年輕人居多，提議書有25%是年輕人，等於說明不少年輕人不認同王。
不過王浩宇反駁這樣的分析，強調他的團隊有嚴謹的大數據分析，過去就分析過要罷免他的有韓粉、柯粉和國民黨3股勢力，交叉比對結果提議書會有年輕人不意外，他重申對罷王團體的行動只能尊重，但是數據顯示，6月以來他服務處的件數比以往增加20%，還是有很多人支持他。
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