綠全代會將登場 親賴人士：賴清德絕無介入中評委選舉

民進黨全代會下午登場，攸關黨權力核心的中執委及中常委將改選，原本未受關注的中評委選舉卻成為話題。參選中評委的立委陳明文及高雄市議員康裕成被視為將角逐中評會主委，競爭激烈，傳出副總統賴清德親自打電話拉票，盼助謝系康裕成登上中評會主委，對此親賴人士嚴正表示，「賴清德不可能介入黨務選舉，一位副總統打電話爭取中評委做什麼？」

黨內人士指出，中評委選舉原本風平浪靜，陳明文及康裕成要角逐中評會主委也是預料中的事，但可能競爭激烈，賴清德的角色被過度聯想。他強調，賴清德上任副總統至今謹守份際，就連日前台南市黨部主委選舉都放手尊重現任台南市長黃偉哲自行操盤，沒有必要又介入中評委選舉。

親賴人士指出，外傳賴清德親自打電話為參選中評委的新系立委林宜瑾拉票，只為了助康裕成登上中評會主委，讓非新系感到緊張，但賴得知相關報導頗為錯愕，賴最近工作除協助蔡英文總統交辦事項，並無其他心思介入黨務選舉，今天參加全代會也只是因受邀禮貌性出席，並希望一起拉抬民進黨提名的高雄市長參選人陳其邁，若說賴清德介入黨務，實在是無稽之談。

親賴人士也認為，若一個中評委選舉，又牽扯到蔡賴初選恩怨，或扯到憂心未來陳明文主持的中評會可能發生台南市議長郭信良申請重新入黨，恐怕扯太遠，賴清德對一切早就放下，日前在台南也曾與郭信良一同出席公開活動剪綵，賴的度量並不會那麼狹隘。