韓國瑜願意輔選李眉蓁 江啟臣：百分之百歡迎

國民黨執政縣市首長將輪番輔選高雄市長補選候選人李眉蓁，對於是否邀高雄市前市長輔選，黨主席江啟臣今說，包括韓或其他14個縣市首長等，都會安排，像昨天金門縣長有來，今天中午雲林縣長張麗善也會來，下周競總成立，也有其他縣市長會來，在8月15日前，黨籍縣市長都會全力來幫忙輔選。

江啟臣及不分區立委吳怡玎、台北市議員李明賢、高雄市議員蔡金晏和黃香菽等人今上午陪李眉蓁到高雄柴山健行，李眉蓁說，今天來爬柴山就是希望能登高望遠，勇往直前，不忘初心。

江啟臣說，不用懷疑國民黨的腳力，也不用懷疑他們的腿力和意志力。李明賢說，他們一定勇腳爬完，這裡的猴子很有名，還可以跟猴子一起賽跑。

對於韓國瑜允諾願意幫忙輔選，江啟臣說 黨內所有同志先進，包括過去從政同志等，願意幫忙的，絕對是百分之百歡迎，且陸續安排中。全黨上下大家同心協力，就是要守護高雄，共同支持李眉蓁，讓她可順利當選，讓高雄的未來有更穩定的前途。

媒體追問是否確定韓會來幫忙？江啟臣說，都會安排，包括韓或其他15個縣市首長等，像昨天金門縣長有來站台，今天中午張麗善也會來高雄，下周李眉蓁競選總部成立，也有其他縣市長會一同前來。每個縣市長都有自己縣政、市政工作，所以必須搭配時間，但無論如何，在8月15日前，這些黨籍縣市長都會全力來幫忙輔選。

江並批民進黨對手，從罷免開始一直到補選，都是啟動整個國家資源，不管是幫忙輔選或其他各種方式，也算是另類的國家隊，國民黨能做的，就是所有黨員、從政同志，大家團結一致，贏得8月15日的勝選。

李眉蓁昨晚到瑞豐夜市使用三倍券，她說，大家都有個疑問，就是500元到底可不可以找零？實際試了後，有的可以找零，有的不能找零，有的店家要求一次就用完，但小吃店一次要買500元，量有點大。

李眉蓁昨天在旗山鑽媽祖轎底，被問到向媽祖祈求什麼？她回應祈求「佛祖」多給她一些智慧，遭酸「媽祖、佛祖傻傻分不清？」李眉蓁今反批，斷章取義真的太過分，昨天記者問她會不會燙？跟她希望得到一些智慧，兩個問題把它斷章取義，連在一起變成一個問題，這樣醜化她。

她說，不管是媽祖或佛祖，相信都會保佑她。但她覺得民進黨除了會醜化，不知道還能用什麼方式選舉？「大家日後好相見，希望現在能留一個情份」。