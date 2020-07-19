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阿扁又放砲：投中執委票被蔡政府抓回去 是求仁得仁
民進黨全代會今天改選中執委、中常委，牽動蔡英文總統第二任期的黨中央最高權力結構。前總統陳水邊今天一早發文說，他要以卸任黨主席為當然黨代表行使民進黨中執評委的投票權，居然收到矯正單位、民進黨團百般刁難。阿扁不滿地說「如果阿扁因為投中執委的票被蔡政府抓回去，也是求仁得仁」。
前總統陳水邊今早以「今天阿扁投票會被抓嗎？」為題，寫到阿扁2018年11月24日投過縣市長和議員的票，2020年1月11日投過總統和立委的票。2020年7月19日阿扁以卸任黨主席為當然黨代表要行使民進黨中執評委的投票權，居然受到矯正單位、民進黨團百般刁難，要求阿扁不要出席全代會。
阿扁還說，他已經讓步不出席大會，因為有人不想看到阿扁，但堅持比照公職可以投票，黨職更沒有不准的道理。阿扁的發文有不少支持者留言聲援。
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