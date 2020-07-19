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韓國瑜允李眉蓁可站台相挺 韓營人士：球在李與黨手中

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨高雄市長候選人李眉蓁選情待提升，前市長韓國瑜是否現身相挺，不僅綠營有意炒作，藍營也在審慎評估。與韓有私交的黨務人士表示，韓與李一直有聯繫，也已經允諾李，只要「審慎評估」後，需要他的幫忙，他隨時可以公開相挺。

該黨務人士坦言，畢竟李眉蓁是接棒韓國瑜參選，韓當然支持，但韓也清楚自己剛經歷罷韓挫折，公開力挺對李的選情恐是兩面刃，對於站台與否，韓的態度只能處於被動，需不需要韓出面相挺，球已交到李與黨手中，由李與黨中央評估。

李眉蓁陣營人士則分析，目前韓國瑜的支持基本盤仍大於李眉蓁，競選辦公室內部評估後，仍傾向需要這股力量支持，只是韓這張王牌要用在現階段拉抬知名度，還是作為選戰末期催票關鍵力量，使用時機點仍待最後評估。

韓營人士則說，李眉蓁競選的是高雄市長補選，韓國瑜前市府力量不可能自外於輔選陣營，但韓自己清楚，在罷韓炒作後，仍有相當不少民眾無法理性檢視韓在高雄市政績，現階段對他而言就是多休息，主動輔選不是現在韓思考的選項。

韓國瑜 李眉蓁 高雄市

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