華航、護照正名公決案本周攻防 藍批作秀

立法院臨時會本周將處理華航、護照正名公決案，預計將成國民參審法後，朝野在臨時會最後一個戰場。民進黨團書記長鍾佳濱表示，協商若無共識，將交付院會表決；國民黨團說，研擬提修正動議，旨在正名要交行政部門決定，不須立院公決；提出二公決案的時力黨團、基進立委陳柏惟呼籲說，提案內容可行，盼獲得朝野支持。

二公決案早在四月十七日就列入立法院會討論事項，當時民進黨團總召柯建銘以程序未到該案為由，表示「下禮拜五處理」。但該案在四月廿八日逕付二讀後就沒下文，直到臨時會才被排入，且安排在議程最後；「下禮拜五處理」因此在網路成流行語，用來揶揄找藉口拖延重要事項。

根據民進黨團先前提出的修正動議，涉及主權議題部分用詞相對放軟。華航正名案，將「正」名一詞改為「改」名；護照正名案，將應改名「台灣TAIWAN」修正為「研擬提高護照的『台灣』、『TAIWAN』辨識度」等。

國民黨團總召林為洲表示，華航或護照改名的公決案不是法律案，不用經過三讀，僅只是督促行政機關的聲明，國民黨對於要正名沒意見，但會研擬在協商時提出修正動議，把民進黨純作秀的心態告訴國人，以凸顯即便公決案通過，但交通部、外交部沒做也不會怎麼樣，「國民黨團絕不奉陪民進黨演戲」。

時代力量黨團總召邱顯智表示，時力提出的華航正名案分為短、中、長期計畫，絕對有可行性，希望朝野黨團能支持，是否支持民進黨版本，要視協商時看到確切條文再來討論。陳柏惟說，雖然沒有加入黨團，無法簽署確認朝野協商結論，但協商時爭取讓自己的版本在院會有表決機會，以表達堅定的立場。