聽新聞
test
0:00 / 0:00

華航、護照正名公決案本周攻防 藍批作秀

聯合報 / 記者蔡晉宇鄭媁／台北報導
時力提出華航正名公決案，立法院臨時會本周處理。圖／聯合報系資料照片
時力提出華航正名公決案，立法院臨時會本周處理。圖／聯合報系資料照片

立法院臨時會本周將處理華航護照正名公決案，預計將成國民參審法後，朝野在臨時會最後一個戰場。民進黨團書記長鍾佳濱表示，協商若無共識，將交付院會表決；國民黨團說，研擬提修正動議，旨在正名要交行政部門決定，不須立院公決；提出二公決案的時力黨團、基進立委陳柏惟呼籲說，提案內容可行，盼獲得朝野支持。

二公決案早在四月十七日就列入立法院會討論事項，當時民進黨團總召柯建銘以程序未到該案為由，表示「下禮拜五處理」。但該案在四月廿八日逕付二讀後就沒下文，直到臨時會才被排入，且安排在議程最後；「下禮拜五處理」因此在網路成流行語，用來揶揄找藉口拖延重要事項。

根據民進黨團先前提出的修正動議，涉及主權議題部分用詞相對放軟。華航正名案，將「正」名一詞改為「改」名；護照正名案，將應改名「台灣TAIWAN」修正為「研擬提高護照的『台灣』、『TAIWAN』辨識度」等。

國民黨團總召林為洲表示，華航或護照改名的公決案不是法律案，不用經過三讀，僅只是督促行政機關的聲明，國民黨對於要正名沒意見，但會研擬在協商時提出修正動議，把民進黨純作秀的心態告訴國人，以凸顯即便公決案通過，但交通部、外交部沒做也不會怎麼樣，「國民黨團絕不奉陪民進黨演戲」。

時代力量黨團總召邱顯智表示，時力提出的華航正名案分為短、中、長期計畫，絕對有可行性，希望朝野黨團能支持，是否支持民進黨版本，要視協商時看到確切條文再來討論。陳柏惟說，雖然沒有加入黨團，無法簽署確認朝野協商結論，但協商時爭取讓自己的版本在院會有表決機會，以表達堅定的立場。

民進黨 護照 華航 國民黨 陳柏惟 時代力量

延伸閱讀

臨時會壓軸表決正名公決案 藍要綠別作秀演戲

林昶佐被陳玉珍手伸褲袋喊什麼 陳柏惟gopro全都錄

陳柏惟再出新招 邀議場內藍委丟壘球「團結台灣」

陳柏惟誣藍委帶黑衣人闖立院 羅智強酸執政黨側翼附庸

相關新聞

柯P與博恩同台推閱讀 北市教育局標案價碼曝光

監察院日前公布政治獻金明細，卻引發「博恩夜夜秀」收錢標準爭議，主持人曾博恩今透過影片說明，並針對「未商業揭露」一事道歉。...

英系陳明文參選惹議 中評會主委變數大

民進黨全代會今天登場，原本偏冷門的中評委選舉，因英系立委陳明文的參選再成焦點。據指出，陳明文不選中常委、改選中評委，當然...

權力重組 綠全代會今改選中執委、中常委

民進黨全代會今天改選中執委、中常委，牽動蔡英文總統第二任期的黨中央最高權力結構。十席票選中常委的派系席次預估變化不大，主...

華航、護照正名公決案本周攻防 藍批作秀

立法院臨時會本周將處理華航、護照正名公決案，預計將成國民參審法後，朝野在臨時會最後一個戰場。民進黨團書記長鍾佳濱表示，協...

新聞眼／黨內爭議人物 蔡英文必須正視

蔡英文總統再次回任黨主席，今天舉行的全代會黨職改選，黨的權力結構變化不大，但黨內幾位爭議性人物有意參與黨的決策機制，對於...

港府要台駐港代表簽一中聲明 徐國勇：台灣絕不會讓步

「港版國安法」7月初生效，台港關係更陷緊張，近日更傳我駐港辦事處代表，竟被港府要求簽下「支持『一個中國』切結書」，才能換...

蔡英文：借重台商通路優勢 繼續深化新南向政策

蔡英文總統今表示，受到美中貿易戰衝突與疫情影響，很多國家把供應鏈移往新南向，這趨勢與政府持續推動的新南向政策相呼應，未來...

蘇揆一怒震動警界 卻把自己的臉打腫了

行政院長蘇貞昌一怒震天下， 他以治安不佳，重砲批評高雄、台南接連發生重大刑案後，警政署長陳家欽立即將被點名的兩位直轄市警察局長撤換，並發布接任人選，警界基層議論紛紛，為兩人抱不平。近日警察大學第十七屆傑出校友評選的候選名單曝光，被拔官的台南市前警察局長周幼偉赫然在列，推薦人還是陳家欽，實在諷刺。

影／大讚陳柏惟專業 賴清德：台灣一股新的力量已經產生

副總統賴清德曾加入過棒球隊，與熱愛棒壘球的陳柏惟興趣相投，今天下午行程特別安排到3Q壘球隊所在的台中烏日榮泉球場指導，和...

天主教台北總主教鍾安住就任 總統：今天就職是防疫成果

天主教會台北總教區今下午在輔仁大學中美堂舉行第8任總主教就職大典，由鍾安住接任總主教。總統蔡英文謝謝前主教洪山川對台灣社...

中梵重啟談判協議 台北新總主教：不影響台梵關係

天主教會台北總教區今下午在輔仁大學中美堂，舉行第8任總主教就職大典，由鍾安住接任。鍾安住在就職典禮前，受訪時被問及7月中...

藍綠為監院人事爆衝突 游錫堃下午在台南現身

立法院長游錫堃今天下午受邀到台南參加全國商圈總會台南嘉年華開幕儀式，由於立院臨時會昨天才結束監察院人事同意權投票，對於身...

熱門新聞

遺憾陳菊失去答詢機會？孫大千批蔡英文：得了便宜賣乖

全球疫情延燒 不到100小時激增100萬確診

語出驚人！伊朗總統：估計已有2500萬伊朗人民染疫

柯P與博恩同台推閱讀 北市教育局標案價碼曝光

影／告了！音箱被林楚茵、邱議瑩搬走 藍告竊盜

【重磅快評】報告總統：中華民國主體性在總統府消失了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。