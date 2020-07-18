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柯P與博恩同台推閱讀 北市教育局標案價碼曝光

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柯P與博恩同台推閱讀 北市教育局標案價碼曝光

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
「博恩夜夜秀」主持人曾博恩與台北市長柯文哲同台推廣經典閱讀。記者趙宥寧／攝影
「博恩夜夜秀」主持人曾博恩與台北市長柯文哲同台推廣經典閱讀。記者趙宥寧／攝影

監察院日前公布政治獻金明細，卻引發「博恩夜夜秀」收錢標準爭議，主持人曾博恩今透過影片說明，並針對「未商業揭露」一事道歉。日前博恩參與北市教育局經典閱讀推廣活動，裝扮成「史櫝樞」，與台北市長柯文哲合體推閱讀，外界也好奇是否有付費，據了解，是一項教育局89萬元標案，但北市教育局強調，標案費用不包含當天記者會

教育局主秘陳素慧表示，教育局要推國中生閱讀長篇經典，希望用影片搭文本提問，協助學生練習，就委託「國中深耕閱讀推動小組」招標，招標內容選定《老人與海》、《阿Q正傳》、《科學怪人》、《兒子的大玩偶》4本經典閱讀文本，每兩個月就要針對單一文本，進行閱讀推廣跟徵文比賽，還要辦教師工作坊，教老師用影片搭配帶學生閱讀。

該活動委託台北市立萬華國中辦理，在今年5月28日公告標案後於6月3日開標，最後由「台灣各種吧公司」以最有利標得標，決標金額新台幣89萬元。台灣吧創辦人謝政豪，也是薩泰爾娛樂股份有限公司代表人，台灣吧的「學霸話經典」系列也由曾博恩主持。

陳素慧強調，89萬元包含要做4支經典閱讀影片，一本書要另提出3篇文本提問，閱讀影片出爐後，也要舉辦教師工作坊，教老師上經典文本閱讀課，比如在晨光時間或語文課、自主學習時段帶學生閱讀。至於「台灣吧」要找誰來推廣，教育局則不干涉。

至於16日記者會，陳素慧強調，該標案未含記者會，當日記者會由萬華國中辦理，據她了解，辦記者會是希望推廣活動，學校要辦，台灣吧也說可以幫忙，包含場地、工作人員、手板等誤餐費，記者會整場活動支出約為9000元。

教育局 記者會 北市 柯文哲 博恩夜夜秀

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