蔡英文：借重台商通路優勢 繼續深化新南向政策

蔡英文總統今表示，受到美中貿易戰衝突與疫情影響，很多國家把供應鏈移往新南向，這趨勢與政府持續推動的新南向政策相呼應，未來政府將一方面更積極邀請台商朋友回台投資，一方面也會繼續深化新南向政策，「尤其要借重台商朋友布局全球的通路優勢，帶動更多新南向商機。」

亞洲台灣商會聯合總會今舉行理監事長交接典禮，蔡總統致詞時表示，海外台商生意都做得非常好，除了打拚事業，也讓台灣走向世界，自動自發、出錢出力為打開台灣外交付出非常多的努力，因此特別利用這機會表達感謝。

蔡總統說，台灣的防疫表現受到國際上的肯定和學習，防疫上組成強大、完美的國家隊，且行有餘力也協助其他國家，台商更是迅速動員，包含印尼、泰國、日本、菲律賓、越南、馬來西亞、新加坡、東帝汶、關島、柬埔寨、汶萊的台商都踴躍募款、捐贈防疫物資，充分顯示「Taiwan can help、Taiwan is helping」的精神，甚至透過各種行動聯手投書，發表聲明，積極為台灣發聲，支持台灣加入WHO，要對奔走的台商表達最高的敬意。

蔡總統表示，受到美中貿易戰衝突與疫情影響，很多國家把供應鏈移往新南向，這趨勢與持續推動的新南向政策是相呼應的，未來政府將一方面更積極邀請台商朋友回台投資，一方面也會繼續深化新南向政策；而為了協助台商朋友回台投資，推動的境外資金回流專法，將積極整合資金、投資、稅務三個面向的服務，服務台商。

蔡總統說，未來政府要積極打造高附加價值的產業供應鏈，帶動產業技術升級，目標是將台灣打造成為亞洲高階製造中心，以及區域資金調度和理財中心，這些重要的任務要拜託台商朋友共同幫忙，尤其要借重台商朋友布局全球的通路優勢，帶動更多新南向商機；另外，很多台商朋友也受到疫情影響，僑委會已經開放相關紓困措施，行政院也正積極規劃紓困3.0當中。