影／大讚陳柏惟專業 賴清德：台灣一股新的力量已經產生
副總統賴清德曾加入過棒球隊，與熱愛棒壘球的陳柏惟興趣相投，今天下午行程特別安排到3Q壘球隊所在的台中烏日榮泉球場指導，和台灣棒球社區發展協會以壘球互動切磋。賴清德罕見穿著一身貼身藍色POLO衫，開心的與球員合影留念。
賴清德在致詞時表示，在假日有一個球場可以打球，是一件很幸福的事。雖然這是很基本的幸福，但是在過去很難實現。一直到陳柏惟當選立法委員，才能夠實現。這就是選一個好的立法委員重要性。柏惟當選代表台灣一股新的力量已經產生，除了建設台灣以外，也是為了守護國家主權。
陳柏惟表示，大家都很關心台中海線的發展，邀請副總統來，希望中央能繼續關心地方的建設發展。他也會繼續在這個地方與大家一起努力打拼。高鐵特區逐漸發展，居民人數增加，對於現場有民眾反映高鐵特區建設，他已邀集相關位，新建設置防汛道路、停車場、自行車道，他希望將棒壘球推廣為台灣國球，也期望烏日能擁有更完整的運動環境。
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