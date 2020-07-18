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天主教台北總主教鍾安住就任 總統：今天就職是防疫成果
天主教會台北總教區今下午在輔仁大學中美堂舉行第8任總主教就職大典，由鍾安住接任總主教。總統蔡英文謝謝前主教洪山川對台灣社會的付出，推動公益，在這波疫情當中，也帶領教會推動防疫措施。今天就職就是防疫的成果。
今天就職典禮，除了蔡英文，包括前副總統陳建仁、梵蒂岡駐台代辦佳安道蒙席、内政部長徐國勇，及外交部歐洲司長姜森等人均出席。
蔡英文表示，天主教在台灣福傳超過百年，慈愛和奉獻散播台灣各處，是台灣發展的重要力量，特別來致意。她謝謝洪前主教對台灣社會的付出，推動公益，在這波疫情當中，也帶領教會推動防疫措施。她也表示，今天就職就是防疫的成果。
鍾安住表示，他未來工作重點在於神職人員，因為神職人員是主教合作者，必須有神父們的合作，會很重視主教與神父之間，還有神父之間的關係，及神父進修。他也指出，對年輕人相當重視，青年就是教會是否是活潑、有希望的關鍵。
佳安道蒙席致詞時代表教宗方濟各表達期許，他也在席中感謝蔡英文出席，代表政府支持天主教會，從過去到現在，對台灣人民，不論天主教、非天主教所做的保證。
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