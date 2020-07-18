快訊

你註冊了嗎？藝FUN券開放下載首日 7小時破百萬人登記

漢光演習直升機墜毀 殉職2軍官將追晉為中校少校

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中梵重啟談判協議 台北新總主教：不影響台梵關係

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
天主教會台北總教區今下午在輔仁大學中美堂，舉行第8任總主教就職大典，由鍾安住就任。記者魏翊庭／攝影
天主教會台北總教區今下午在輔仁大學中美堂，舉行第8任總主教就職大典，由鍾安住就任。記者魏翊庭／攝影

天主教會台北總教區今下午在輔仁大學中美堂，舉行第8任總主教就職大典，由鍾安住接任。鍾安住在就職典禮前，受訪時被問及7月中梵將重談判「中梵臨時協議」，是否影響台梵關係，他表示，按照他的推論，「（中梵關係）不會影響到梵蒂岡與台灣關係」。

梵蒂岡及中國大陸在2018年9月簽署「中梵臨時協議」，內容是關於教廷及北京對主教任命的臨時性協議，選出中國境內兩造一致認可的主教。如今9月協議到期在即，中梵計畫在7月將重新展開談判，不過談判保密，也被外界解讀富含政治角力。

梵蒂岡是台灣在歐洲唯一友邦，中梵關係是否影響台灣？鍾安住表示，中梵關係問題已經存在很久了，可理解教廷對於中國大陸14幾億人的福傳、對他們的關心，特別是需要有宗教的力量、天主教的力量進去為他們服務。

鍾安住表示，教廷也注意台灣的關係，按照他的推論，「不會影響到梵蒂岡與台灣關係」。他指出，台北總教區前總主教洪山川屆齡退休，教宗並沒有棄台灣不顧，還是選擇他來繼洪主教的位，看得出教廷教宗一直關心台灣，這是明證。

鍾安住表示，他上周特別請梵蒂岡駐台代辦佳安道蒙席到嘉義參訪，代辦對台灣社會、教會發展非常滿意，代辦也常紀錄、照相，肯定台灣的政府所做促進人民福利、宗教自由，代辦都可以很好報告給教廷。鍾安住再次強調，「看起來並沒有影響台灣與梵蒂岡的關係」。

鍾安住今年 68 歲，出生於雲林縣崙背鄉水尾村，擁有羅馬拉特朗大學倫理學博士學位；1981 年晉鐸成為神父，先後在堂區、台灣總修院、輔仁大學服務，2006 年受命為台北總教區輔理主教，2008 年晉升為嘉義教區主教，2020 年成為台北總教區總主教兼金門馬祖外島署理。

今天就職典禮，蔡英文總統、前副總統陳建仁、佳安道蒙席、外交部歐洲司長姜森及内政部長徐國勇等人均出席。

天主教會台北總教區今下午在輔仁大學中美堂，舉行第8任總主教就職大典，由鍾安住就任。記者魏翊庭／攝影
天主教會台北總教區今下午在輔仁大學中美堂，舉行第8任總主教就職大典，由鍾安住就任。記者魏翊庭／攝影
天主教會台北總教區今下午在輔仁大學中美堂，舉行第8任總主教就職大典，由前主教洪山川（擁抱者左）交接給鍾安住（擁抱者右）。記者魏翊庭／攝影
天主教會台北總教區今下午在輔仁大學中美堂，舉行第8任總主教就職大典，由前主教洪山川（擁抱者左）交接給鍾安住（擁抱者右）。記者魏翊庭／攝影
天主教會台北總教區今下午在輔仁大學中美堂，舉行第8任總主教就職大典，由前主教洪山川（後左）交接給鍾安住（前左）。記者魏翊庭／攝影
天主教會台北總教區今下午在輔仁大學中美堂，舉行第8任總主教就職大典，由前主教洪山川（後左）交接給鍾安住（前左）。記者魏翊庭／攝影

梵蒂岡 輔仁大學 教宗 蔡英文 陳建仁

延伸閱讀

影／「非常奇怪的鐘聲」 法國南特主教座堂傳出火警

講稿突刪香港 義媒：陸掐住教宗喉嚨

教宗刪稿香港掀熱議 苦心閃躲實則關懷港人

影／死後八百年 中世紀英國主教祭台數位重現

相關新聞

中梵重啟談判協議 台北新總主教：不影響台梵關係

天主教會台北總教區今下午在輔仁大學中美堂，舉行第8任總主教就職大典，由鍾安住接任。鍾安住在就職典禮前，受訪時被問及7月中...

藍綠為監院人事爆衝突 游錫堃下午在台南現身

立法院長游錫堃今天下午受邀到台南參加全國商圈總會台南嘉年華開幕儀式，由於立院臨時會昨天才結束監察院人事同意權投票，對於身...

《老人與海》和看棒球一樣無聊？ 柯文哲改口：不無聊，是沒時間

台灣民眾黨主席柯文哲曾說，「老人與海」這本書很無聊，這就跟看棒球一樣只要看結果就好。柯文哲今天澄清，他並非覺得看棒球很無...

罷捷連署逾2萬7千份 總部疑黃捷派員探軍情遭鄭重否認

罷免高雄市議員黃捷的「罷捷總部」目前收到2萬7000多份連署書，總部發言人徐尚賢表示，預計近日先送3300份到中選會做為...

臨時會壓軸表決正名公決案 藍要綠別作秀演戲

立法院臨時會下周將處理華航、護照正名二公決案，估計將成為國民參審法之後，朝野下一個戰場。民進黨團書記長鍾佳濱表示，若協商...

【重磅快評】報告總統：中華民國主體性在總統府消失了

加拿大代表芮喬丹前幾天去總統府會見蔡英文總統，竟然整場會面皆以「美國式翹腳」對付我們的元首，不過，它只引起一點點小小的波...

才結束武鬥 立院20日恐上演國民參審法焦土表決

立法院經過多日來監院人事案武鬥後，臨時會20日將繼續協商國民參與刑事審判法草案，恐將陷入另一波焦土表決大戰。依照目前共1...

影／西湖渡假村舊地重遊 賴清德：意義有很大不同

副總統賴清德今天到苗栗縣三義鄉造訪國際級雕塑大師康木祥，欣賞他以101大樓退役電梯鋼纜完成的多件創作，隨後到西湖渡假村與...

國民黨全國最年輕主委廖先翔 號召年輕人注入新活力

國民黨主席江啟臣上任後積極推動黨內改革，第一步就是大量起用年輕人。國民黨新北市汐止區黨部今舉行主委交接，由形象清新的市議...

外交部認太平島是礁？馬英九：自我閹割置戍守人何地？

美國國務卿蓬佩奧13日發表聲明，認為2016年菲律賓南海仲裁判斷具法律拘束力，認為太平島是礁非島，我國外交部卻表示「歡迎...

反年改脫序遭起訴 吳斯懷：遺憾也不能認同

退伍軍人團體「八百壯士」前年4月在立法院外抗議軍改出現脫序行為，毆打警察及記者。檢方今依煽惑犯罪、妨害公務、傷害等罪，起...

反民進黨強行通過參審 民間團體聚集抗議

「陪審參審一併試行推動大聯盟」昨上午在立法院大門口前舉辦「社會各界齊發聲，民團相繼挺併行」記者會，邀請希望基金會董事長紀...

熱門新聞

影／日本網紅偷吃超市生魚片 被捕後確診新冠肺炎傳染多人

遺憾陳菊失去答詢機會？孫大千批蔡英文：得了便宜賣乖

林昶佐被陳玉珍手伸褲袋喊什麼 陳柏惟gopro全都錄

全球疫情延燒 不到100小時激增100萬確診

柬埔寨通報新增5境外移入病例 其中3人途經台灣

三名柬埔寨人自美國來台轉機返國確診 指揮中心回應了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。