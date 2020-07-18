中梵重啟談判協議 台北新總主教：不影響台梵關係

天主教會台北總教區今下午在輔仁大學中美堂，舉行第8任總主教就職大典，由鍾安住接任。鍾安住在就職典禮前，受訪時被問及7月中梵將重談判「中梵臨時協議」，是否影響台梵關係，他表示，按照他的推論，「（中梵關係）不會影響到梵蒂岡與台灣關係」。

梵蒂岡及中國大陸在2018年9月簽署「中梵臨時協議」，內容是關於教廷及北京對主教任命的臨時性協議，選出中國境內兩造一致認可的主教。如今9月協議到期在即，中梵計畫在7月將重新展開談判，不過談判保密，也被外界解讀富含政治角力。

梵蒂岡是台灣在歐洲唯一友邦，中梵關係是否影響台灣？鍾安住表示，中梵關係問題已經存在很久了，可理解教廷對於中國大陸14幾億人的福傳、對他們的關心，特別是需要有宗教的力量、天主教的力量進去為他們服務。

鍾安住表示，教廷也注意台灣的關係，按照他的推論，「不會影響到梵蒂岡與台灣關係」。他指出，台北總教區前總主教洪山川屆齡退休，教宗並沒有棄台灣不顧，還是選擇他來繼洪主教的位，看得出教廷教宗一直關心台灣，這是明證。

鍾安住表示，他上周特別請梵蒂岡駐台代辦佳安道蒙席到嘉義參訪，代辦對台灣社會、教會發展非常滿意，代辦也常紀錄、照相，肯定台灣的政府所做促進人民福利、宗教自由，代辦都可以很好報告給教廷。鍾安住再次強調，「看起來並沒有影響台灣與梵蒂岡的關係」。

鍾安住今年 68 歲，出生於雲林縣崙背鄉水尾村，擁有羅馬拉特朗大學倫理學博士學位；1981 年晉鐸成為神父，先後在堂區、台灣總修院、輔仁大學服務，2006 年受命為台北總教區輔理主教，2008 年晉升為嘉義教區主教，2020 年成為台北總教區總主教兼金門馬祖外島署理。