藍綠為監院人事爆衝突 游錫堃下午在台南現身

立法院長游錫堃今天下午受邀到台南參加全國商圈總會台南嘉年華開幕儀式，由於立院臨時會昨天才結束監察院人事同意權投票，對於身為立院龍頭下一步該如何化解藍綠衝突，格外引關注，不過，游下午未針對此問題回應。

全國商圈總會台南嘉年華活動搶攻振興三倍券商機，今天在河樂廣場旁舉辦，民眾只要持三倍券消費即能享折扣，游錫堃、台南市長黃偉哲、台南市議長郭信良、立委陳亭妃等都受邀參加。

游錫堃受訪時表示，後疫情時代振興經濟是全國的事情，拉抬經濟是政府和全民要共同努力，所以昨天立院開完會，今天他就特地來台南參加全國商圈總會的活動，「三倍券發放的第一個周末很重要」，特別趕來，希望台灣的古都要率先做好，他開玩笑說，「我還沒領三倍券，想說先用市長的」。至於接續該如何化解藍綠衝突，游未回應。

陳亭妃說，監察院人事同意權投票昨天終於順利結束，由陳菊出任監察院長，在野黨喊違憲、要求釋憲，但這根本沒有任何違憲的問題，過程中一切都依照議事程序完成。