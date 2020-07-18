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臨時會壓軸表決正名公決案 藍要綠別作秀演戲

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
華航、護照正名二公決案將在臨時會壓軸登場。圖／本報系資料照
華航、護照正名二公決案將在臨時會壓軸登場。圖／本報系資料照

立法院臨時會下周將處理華航護照正名二公決案，估計將成為國民參審法之後，朝野下一個戰場。民進黨團書記長鍾佳濱表示，若協商無共識，將交付院會表決；國民黨團表示，研擬提出修正動議，旨在正名要交行政部門決定，不須立院公決；提出二公決案的時力黨團、基進立委陳柏惟則表示，提案內容可行，盼獲得朝野支持。

二公決案早在4月17日就列入立院院會討論事項中，當時民進黨團總召柯建銘以程序未到該案為由表示「下禮拜五處理」。然而該案在4月28日逕付二讀後就沒下文，直到臨時會才被排入，且安排在議程最後。「下禮拜五處理」更因此在網路上變成流行語，用以揶揄找藉口拖延重要事項。鍾佳濱表示，民進黨團對二公決案皆有提出對應版本，會照臨時會議程處理完國民參審法後協商，若無共識，就交付表決。

根據民進黨團先前提出的修正動議，涉及主權議題部分用詞相對放軟。華航正名案，將「正」名一詞改為「改」名；護照正名案，將應改名「台灣TAIWAN」修正為「研擬提高護照的『台灣』、『TAIWAN』辨識度」等。

國民黨團總召林為洲表示，華航或護照改名的公決案不是法律案，無須經過三讀，僅只是督促行政機關的聲明；例如華航塗裝改變，牽涉到內部董事會決議，而董事會的老闆在於交通部，因此交通部單方面就可決定華航的logo是否更改。

林為洲說，國民黨團對於要正名沒意見，但會研擬在協商時提出修正動議，把民進黨純作秀的心態告訴國人，以凸顯即便公決案通過，但交通部、外交部沒做也不會怎麼樣，「國民黨團絕不奉陪民進黨演戲」。據了解，國民黨團預計提出的修正動議，主旨在於正名的相關作業應交行政部門決定，不須立院公決。

時代力量黨團總召邱顯智表示，時力提出的華航正名案分為短、中、長期計畫，絕對有可行性，希望朝野黨團能支持，是否支持民進黨版本，則要視協商時看到確切條文再來討論。

陳柏惟表示，雖然沒有加入黨團，無法簽署確認朝野協商結論，但仍會在協商時爭取讓自己的版本在院會有表決機會，以表達自己堅定的立場。

民進黨 國民黨 華航 護照

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