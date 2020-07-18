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【重磅快評】報告總統：中華民國主體性在總統府消失了

聯合報 / 主筆室
加拿大代表芮喬丹（左）前幾天去總統府會見蔡英文總統（右），整場會面都翹著二郎腿。圖／取自總統府網站
加拿大代表芮喬丹（左）前幾天去總統府會見蔡英文總統（右），整場會面都翹著二郎腿。圖／取自總統府網站

加拿大代表芮喬丹前幾天去總統府會見蔡英文總統，竟然整場會面皆以「美國式翹腳」對付我們的元首，不過，它只引起一點點小小的波瀾，一個國民黨的市議員表示不解與疑惑，一位名嘴說總統被羞辱，網路上網民七嘴八舌，然後就結案了。

芮喬丹不是市井無賴，他是一個G7大國的外交官，外交官怎可能不清楚在外交場合上的各種肢體語言意味著什麼？當他面對一位國家元首時，卻照例翹起他的二郎腿，顯然在他的心中，就認定中華民國不是一個國家，蔡英文也不是一個值得敬仰的總統。

不管男女，日常生活中，翹腳是一個高頻率發生的動作，人疲累了一股腦就往沙發塞進去，翹腳往往就是下一秒的動作，若在自己家裡，高興怎樣就怎樣，誰也管不著，但芮喬丹難不成將總統府當成他大安森林公園旁豪宅裡頭的官邸？

西方禮儀中，翹腳一貫被視為禁忌，女性若是著裙時翹腳甚至被認為有情色的意涵。英國王室新焦點梅根王妃由於出身平民，初入深宮就屢次被鏡頭抓到在女王前不小心翹腳後，再悄悄換成「公爵夫人斜」（Duchess Slant）坐姿。

芮喬丹在外交禮儀受訓時一定學過，當坐下時，不能將腳大幅張開，那代表了傲慢、好戰或有性暗示，若是兩腿交疊，但腳尖卻不時在微踢，即暗示著沈悶、枯躁的心情，而絕對不容許的，則是「美國式翹腳」，就是將一腳的腳踝放在另一腳的膝蓋上，如同一個大大的阿拉伯數字4，它沒有別的意思，就象徵著權力與傲慢。除非你的目的就是要想要向對方展示權力，否則它不可能在外交場合上出現。

芮喬丹簡直就是一個示範教材，他把超級禁忌的「美國式翹腳」發揮地淋漓盡致，從頭到尾一翹到底，好像就是有意展示他的權力比蔡英文更為巨大，完全是欽差大臣到了殖民島嶼見一個地方總督的架勢，我們的外交出了什麼問題？

蔡英文與外交部在這幾年的致詞或聲明文稿中，最常出現的英文字彙除了democracy，另外一個字就是like-minded，意思是「理念相近」，但芮喬丹卻用他的坐姿告訴大家，台灣與西方理念或許相近，但位階可是不盡相同。

面對中國大陸，我們最愛談「主體性」，不只是蔡英文政府喜歡用禁止大陸人來台這種小把戲去展示主體性，連國民黨最近都高喊沒有中華民國就沒有九二共識，但中華民國的主體性卻在中華民國的總統府裡頭消失了！芮喬丹對國人質疑置若罔聞不令人意外，最納悶的是，竟不見蔡英文及其大小官員出來說句什麼，恍似主體性碰上加拿大一個小小外交官就失效，也沒啥大不了。

芮喬丹的二郎腿，對於民進黨的國家論述，無疑是一次無聲卻刺痛人心的嘲諷！

加拿大代表芮喬丹前幾天去總統府會見蔡英文總統，整場會面都翹著二郎腿。圖／取自總統府網站
加拿大代表芮喬丹前幾天去總統府會見蔡英文總統，整場會面都翹著二郎腿。圖／取自總統府網站

蔡英文 中華民國 總統府 加拿大

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