競選團隊與韓團隊幾乎一致 陳其邁酸李眉蓁複製貼上

國民黨高雄市長候選人李眉蓁最近受訪時提到，希望前市長韓國瑜能替她助選，但韓卻擔心會害到她，民進黨對手陳其邁今早反酸，李說韓市長的團隊就是他們的團隊，包括幹部、人事及政策似乎都是複製貼上，奉勸李應該還是要做自己。

陳其邁說，選舉最重要還是候選人，但民眾的現在的認知，李眉蓁的政策、人事、團隊，幾乎都跟韓市長非常的一致，讓人感覺好像是「複製貼上」的感覺！

他認為，韓假如替李助選，大概只會更加強印象，至於對選舉的影響，李團隊應自己去評估。

最近不少政治名嘴開始替陳其邁估票，陳自己是否設定期望值? 陳其邁對此，回應保守。他說，選戰期間，他現在都按表操課，競選團隊叫他往東就往東，往西就往西，他只覺得自己要更努力。

「人民越支持，當然責任也越重，我也會更努力」，陳其邁說，今年 今年算算已經準備要投第三次票了，這是能讓市政重開機的最後一哩路，他還是要拜託大家踴躍投票，選一個好市長，有機驗的市長，可以重開機的市長。因為你不投票、別人就幫你做決定未來。