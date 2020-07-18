對手再涉貼圖侵權 陳其邁：李眉蓁應跟選民說清楚

國民黨高雄市長補選戰候選人李眉蓁繼「高雄Mojito」競選MV引發爭議後，17日手舉牌的圖案又涉侵權，對手陳其邁表示，選舉忙碌，疏忽在所難免，過去他在行政院，發現錯誤就馬上認錯、修正，李應該向選民說明清楚。至於他是否也製作新貼圖，陳笑說，小編認為愛貓小米比他更有票房，會考慮先做小米的。

最近有網友發現，李眉蓁身旁使用的手舉牌，使用「Misa.Q」的貼圖樣式，被原創插畫家留言「別再使用了」，李解釋，是支持者自行印上，但仍引發熱議。

民進黨市長候選人陳其邁今早受訪表示，選舉非常忙碌，難免會有些失誤，候選人或負責的人要負責任。過去他在行政院碰到任何錯，就認錯並馬上修正，這樣才能接地氣，才不會離民眾愈來愈遠，李這次已是第二次引發侵權爭議，提醒她還是要注意，好好向社會說明清楚。

陳其邁說，他們在使用貼圖時都非常小心，對著作權人的尊重，一定要方方面面都要考慮到，這樣才能夠保護到著作權。不管是line的貼圖或者是圖片的使用都要取得對方同意，使用上都會盡量小心、