影／綠提朝野合作廢考監 侯友宜：快用行動實踐廢掉！

立法院臨時會昨進行監察院人事同意權投票，包含監察院長被提名人陳菊，共27個監委名單全數過關，但開票完半小時後，民進黨團提出要朝野合作「廢掉監察院、考試院」，新北市長侯友宜表示，朝野如果都有一致的共識，那就快用行動實踐，「以修憲的方式把監察院廢掉吧！」

侯友宜今日出席青年就業公民審議計畫區域會議新店場，對於民進黨提出要朝野合作廢掉監察院與考試院，是否覺得態度奇怪，侯友宜表示，如果朝野大家都有一致的共識，認為考試院、監察院要廢除，那就趕快用行動來實踐。

侯友宜表示，大部分的民意已經朝這個方向，「那就趕快用修憲的方式，把監察院廢掉吧！」，讓朝野能夠和諧，創造台灣更好的民主模式，努力往前走。