才結束武鬥 立院20日恐上演國民參審法焦土表決

立法院經過多日來監院人事案武鬥後，臨時會20日將繼續協商國民參與刑事審判法草案，恐將陷入另一波焦土表決大戰。依照目前共113條條文，其中仍有多達近百條無法取得共識，若協商無進展，各黨團又逐條提出修正動議並獲表決機會，院會恐上演超過20小時的馬拉松表決大戰；但若只表決民進黨團版本，則有機會在20日力拚三讀。

蔡英文總統在520就職演說中宣示，未來4年內，國民法官制度一定要上路，因此在剩下三天的立院臨時會中，國民參與刑事審判法草案完成三讀，就成了民進黨下一個重點。目前在野黨團均有各自的草案版本，針對包括終局評議、適用案件範圍、選任國民法官年齡等，提出與民進黨團支持的司法院版不同見解。

該案在3日、6日，二度經由過立法院長游錫堃召集朝野協商，但歷時約18小時長時間討論，仍有近100條條文保留，甚至連基本的法案名稱，朝野各黨團都無法達成共識。民進黨團總召柯建銘在協商時曾表示，希望沒共識的條文能降低到70幾條就好，各黨團屆時也不要提再修正動議、重複表決，讓保留條文70幾條表決完就好。

游錫堃預計在20日繼續召集朝野協商，除了可能接續逐條討論外，也將確定一但協商未果，交付院會表決時的程序。

由於民進黨版搶先送案，握有先表決的權力，因此民進黨已經向三在野黨團表明，若協商決議院會處理時不重複表決，也可尊重讓在野黨版本有表決機會，以目前保留條文近百條估算，四黨團版本都要表決，就需要近400次的表決，再加上發言時間，恐需超過20小時，勢必拖到21日才能完成三讀。

若在野不放棄重複表決權利，民進黨就會堅持只逐條表決民進黨版，以113條條文來計算，重複表決也要表200多次，耗時十多個小時，但民進黨也有可能在20日當天加班處理，晚上就完成三讀，避免夜長夢多，兌現蔡總統的承諾。