快訊

你登記了嗎？藝FUN券1小時30萬人註冊 卡關可能是這原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

才結束武鬥 立院20日恐上演國民參審法焦土表決

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院臨時會推動國民法官制度。圖／本報資料照
立法院臨時會推動國民法官制度。圖／本報資料照

立法院經過多日來監院人事案武鬥後，臨時會20日將繼續協商國民參與刑事審判法草案，恐將陷入另一波焦土表決大戰。依照目前共113條條文，其中仍有多達近百條無法取得共識，若協商無進展，各黨團又逐條提出修正動議並獲表決機會，院會恐上演超過20小時的馬拉松表決大戰；但若只表決民進黨團版本，則有機會在20日力拚三讀。

蔡英文總統在520就職演說中宣示，未來4年內，國民法官制度一定要上路，因此在剩下三天的立院臨時會中，國民參與刑事審判法草案完成三讀，就成了民進黨下一個重點。目前在野黨團均有各自的草案版本，針對包括終局評議、適用案件範圍、選任國民法官年齡等，提出與民進黨團支持的司法院版不同見解。

該案在3日、6日，二度經由過立法院長游錫堃召集朝野協商，但歷時約18小時長時間討論，仍有近100條條文保留，甚至連基本的法案名稱，朝野各黨團都無法達成共識。民進黨團總召柯建銘在協商時曾表示，希望沒共識的條文能降低到70幾條就好，各黨團屆時也不要提再修正動議、重複表決，讓保留條文70幾條表決完就好。

游錫堃預計在20日繼續召集朝野協商，除了可能接續逐條討論外，也將確定一但協商未果，交付院會表決時的程序。

由於民進黨版搶先送案，握有先表決的權力，因此民進黨已經向三在野黨團表明，若協商決議院會處理時不重複表決，也可尊重讓在野黨版本有表決機會，以目前保留條文近百條估算，四黨團版本都要表決，就需要近400次的表決，再加上發言時間，恐需超過20小時，勢必拖到21日才能完成三讀。

若在野不放棄重複表決權利，民進黨就會堅持只逐條表決民進黨版，以113條條文來計算，重複表決也要表200多次，耗時十多個小時，但民進黨也有可能在20日當天加班處理，晚上就完成三讀，避免夜長夢多，兌現蔡總統的承諾。

立法院 國民法官

延伸閱讀

民進黨占多數還作弊 費鴻泰批游錫堃失格

聯合報社論／五院任命爭議不斷，蔡英文治國理念為何？

藍綠打水仗…陳菊人事 激戰過關 在野喊釋憲

國民參審意見分歧 立院下周處理將掀表決戰

相關新聞

才結束武鬥 立院20日恐上演國民參審法焦土表決

立法院經過多日來監院人事案武鬥後，臨時會20日將繼續協商國民參與刑事審判法草案，恐將陷入另一波焦土表決大戰。依照目前共1...

競選團隊與韓團隊幾乎一致 陳其邁酸李眉蓁複製貼上

國民黨高雄市長候選人李眉蓁最近受訪時提到，希望前市長韓國瑜能替她助選，但韓卻擔心會害到她，民進黨對手陳其邁今早反酸，李說...

影／綠提朝野合作廢考監 侯友宜：快用行動實踐廢掉！

立法院臨時會昨進行監察院人事同意權投票，包含監察院長被提名人陳菊，共27個監委名單全數過關，但開票完半小時後，民進黨團提...

對手再涉貼圖侵權 陳其邁：李眉蓁應跟選民說清楚

國民黨高雄市長補選戰候選人李眉蓁繼「高雄Mojito」競選MV引發爭議後，17日手舉牌的圖案又涉侵權，對手陳其邁表示，選...

影／西湖渡假村舊地重遊 賴清德：意義有很大不同

副總統賴清德今天到苗栗縣三義鄉造訪國際級雕塑大師康木祥，欣賞他以101大樓退役電梯鋼纜完成的多件創作，隨後到西湖渡假村與...

國民黨全國最年輕主委廖先翔 號召年輕人注入新活力

國民黨主席江啟臣上任後積極推動黨內改革，第一步就是大量起用年輕人。國民黨新北市汐止區黨部今舉行主委交接，由形象清新的市議...

外交部認太平島是礁？馬英九：自我閹割置戍守人何地？

美國國務卿蓬佩奧13日發表聲明，認為2016年菲律賓南海仲裁判斷具法律拘束力，認為太平島是礁非島，我國外交部卻表示「歡迎...

反年改脫序遭起訴 吳斯懷：遺憾也不能認同

退伍軍人團體「八百壯士」前年4月在立法院外抗議軍改出現脫序行為，毆打警察及記者。檢方今依煽惑犯罪、妨害公務、傷害等罪，起...

反民進黨強行通過參審 民間團體聚集抗議

「陪審參審一併試行推動大聯盟」昨上午在立法院大門口前舉辦「社會各界齊發聲，民團相繼挺併行」記者會，邀請希望基金會董事長紀...

駐港單位被迫切一中切結 蘇貞昌重申主權立場

對於港版國安法七月一日生效後，外傳我駐港辦事處代表人員工作證延簽遭港府要求簽下「一中」切結書，行政院長蘇貞昌上午參訪台灣...

影／張博雅新書發表會 拒談陳菊監察院長人事同意權

立法院臨時會今來到關鍵一日，將正式進行監察院人事同意權投票，決定陳菊是否為監察院院長。監察院院長張博雅今在新書發表會中，...

【重磅快評】「利益派」垂秀夫駐中 台灣不必暗自竊喜

報載前日本駐中國公使，現任外務省官房長官的垂秀夫，將接替橫井裕成為駐中國大使，如果這項人事任命成真，將是日本外務省「中國...

熱門新聞

藍營水球不敵綠營護航 陳菊獲立院同意任監察院長

影／日本網紅偷吃超市生魚片 被捕後確診新冠肺炎傳染多人

影／扯髮奉勸離遠點！葉毓蘭：出手不能對不起教過警察

影／墜機畫面曝光！直升機閃過民宅 機頭朝下墜毀爆炸

林昶佐被陳玉珍手伸褲袋喊什麼 陳柏惟gopro全都錄

直播／我增2名新冠肺炎境外移入 指揮中心下午2時緊急說明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。