影／西湖渡假村舊地重遊 賴清德：意義有很大不同

副總統賴清德今天到苗栗縣三義鄉造訪國際級雕塑大師康木祥，欣賞他以101大樓退役電梯鋼纜完成的多件創作，隨後到西湖渡假村與國內及苗栗在地觀光業者座談，他以狄更斯名言「這是最壞的年代，也是最好的年代」勉勵業者掌握後疫情時代的轉折點，振興觀光旅遊發展；賴清德去年在民進黨總統提名黨內初選前也曾造訪西湖渡假村並與業者座談，如今舊地重遊，讓他有感而發「意義有很大的不同！」

賴清德上午10點多在西湖渡假村與觀光業者座談直到中午，他去年5月間在民進黨進行總統提名黨內初選前也曾到西湖渡假村與業者座談，爭取民間各界支持，今天他在副總統就職後再度來到西湖渡假村，致詞時表示此行「意義有很大的不同」，他感謝大家能參與盛會，強調大家在後疫情時代應群策群力，達到振興觀光旅遊產業的目標。

與會觀光業者紛紛發言表達目前面臨的困境及建言，包括應建立觀光互助基金、居家檢疫者入住不合法日租套房、OTA平台違法搶客、觀光飯店面對電動車旅客充電的收費問題，還有身障法規對業者目前造成的困擾等議題；賴清德除了請出席的交通部觀光局官員答覆，也強調會將業者的意見轉達行政院或相關部會，目前服務品質不錯的觀光產業，基本上生意都很好，因國人在沒有辦法出國情況下，希望有安心、高品質、深度的旅遊，好像置身國外一樣，期勉業者朝這方向共同努力。

座談結束後，賴清德接受媒體採訪，答覆有關三倍券、漢光演習直升機飛官殉職、港版國安法等提問。