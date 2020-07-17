大巨蛋建照變更核發 簡舒培批：趁監委提名之亂發照

大巨蛋建照變更今核發，台北市議員簡舒培批評，市長柯文哲趁監委提名之時，趁亂發大巨蛋建照，安全問題沒有解決，柯文哲正在立下最差的歷史紀錄。

簡舒培說，大巨蛋的安全梯防火區劃，有4處沒有符合安全，為何建照可以核發，將違反建築技術規則97條改為註記，但全台灣沒有建案可以先發建照， 再符合建築技術規則。柯文哲為何獨厚遠雄大巨蛋，公安不重要嗎，柯文哲沒講清楚。且如果大巨蛋可以，以後什麼建案不行？柯文哲正在立下歷史最差紀錄。

簡舒培說，建築技術規則第97條，應該在核發建照後馬上進行抽查，但建管處現在硬著頭皮發了建照，何時要抽查？能符合規範，這是違法發建照、違反抽查程序，是包庇遠雄。

另外，去年5月簡舒培在議會質詢，公布柯團隊「喬蛋」錄音檔，大巨蛋還未符合建築技術規則規定北市府就核發變更建照，簡舒培說，這不就是完全按照錄音帶的規劃在走？唯一不同是遠雄希望將容留人數提高到9萬人，最後退回，環評人數為5萬9833人，也是行政法院要求要比照環評所通過的人數，而非在柯要求之下減少人數。

至於，建築技術規則127條，大巨蛋能否辦演唱會，市府說辦演唱會是「審查人主義」，接下來市府要和遠雄議約談超額分潤，大巨蛋是體育場館，但辦演唱會收的金額不一樣，她質疑，柯文哲接下來要怎麼議約？