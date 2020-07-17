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國民黨全國最年輕主委廖先翔 號召年輕人注入新活力
國民黨主席江啟臣上任後積極推動黨內改革，第一步就是大量起用年輕人。國民黨新北市汐止區黨部今舉行主委交接，由形象清新的市議員廖先翔接任，他表示，將號召關心地方事務的年輕人提出可行性建議，為新北注入新氣象。
「成立智庫，就是要讓新一代的年輕人對未來有盼望，有自信能在其中作出一些貢獻。」常年投入公益活動，推動孩子教育、寫作、閲讀的廖先翔說，將率先釋放7個公費助理名額，提供正值暑期的大學生在兩個月內，透過每周開會、蒐集議題及走訪地方，完成務實、有建設性的報告，用行動改變新北。
他強調，未來黨部非只是進行黨員常態性聯誼，若「智庫」模式可行，黨部即可複製運用，吸引更多有想法的年輕世代一起打拼，讓黨務運作更加順暢。
身為國民黨全國最年輕主委，廖先翔認為，過去只靠組織經營贏得選舉的時代已經過去，必須要能掌握風向、議題，才能協助候選人擬訂絕佳策略，為市民提供全方位服務。未來針對智庫的運作，絕不會用主觀意識下指導棋，而是放手讓年輕人接受挑戰，提出有效解決方案，造福市民。
國民黨汐止區黨部上午舉行主委交接，由新北市黨部主委黃志雄監交，國民黨文傳會副主任委員李永萍也親自到場見證。黃志雄指出， 95歲的前主委黃靖順交棒給32歲的市議員廖先翔，兩人相差63歲，除了象徵世代交替，更相信新任主委能在父親廖正良建立的良好基礎下，再創高峰。
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