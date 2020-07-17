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外交部認太平島是礁？馬英九：自我閹割置戍守人何地？
美國國務卿蓬佩奧13日發表聲明，認為2016年菲律賓南海仲裁判斷具法律拘束力，認為太平島是礁非島，我國外交部卻表示「歡迎」。前總統馬英九今在臉書抨擊，這種唾面自乾、自我閹割態度，置國家領土與太平島上的戍守人員於何地？
馬英九表示，2016年7月12日「南海仲裁案」認定太平島是「礁」不是「島」，當時蔡英文總統曾鄭重聲明，該案從未徵詢我方意見，仲裁判斷對太平島認定已嚴重損及我南海諸島及其相關海域權利，「我們絕不接受」。
馬英九質疑，這次蓬佩奧聲明是歷來美國對南海爭議最明確強烈表態，認為太平島是「岩礁」而不是「島嶼」，難道這次外交部認同「南海仲裁案」判斷？認同我國太平島是「礁」不是「島」？中華民國政府對領土爭議應有的嚴正立場何在?
馬英九指出，太平島面積51公頃，是南海最大的自然島嶼，擁有南海最佳淡水，每日可供1500人使用，農耕與漁撈等足以維持本身經濟生活，完全符合「聯合國海洋法公約」規定。
馬英九說，此次美方發表對南海爭議立場攸關中華民國領土國際法地位，外交部應儘速澄清，太平島是島嶼（island）非岩礁（rock），重申中華民國不接受2016年南海仲裁判斷嚴正立場，不能在國際上自我放棄主權，才能獲全國人民支持。
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