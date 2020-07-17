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【重磅快評】陳菊終於得到國家暴力打造的人權勳章

聯合報 / 主筆室
監察院長被提名人陳菊日前在警力保護下，由側門進入立法院。圖／聯合報系資料照片
監察院長被提名人陳菊日前在警力保護下，由側門進入立法院。圖／聯合報系資料照片

監察院人事案在混戰中強渡關山，陳菊經由國家機器護航，成為制衡行政權的最高機關首長。人權鬥士擁抱國家暴力，這就是陳菊為美麗島事件留下的句號，一如她以充滿爭議的官箴，要去監督全國公務員，「黨外小妹」為台灣民主留下許多令人汗顏的紀錄；甚至她的同志，連名正言順的程序都懶得堅持，讓她成為史上最欠正當性的監察院長。

陳菊在警政署動員警力下赴立院備詢，排場之大，讓人看到她背後不僅有蔡總統的決心，還有社會的巨大不滿。花媽歷經美麗島事件暴動、逮捕及大審，無懼面對獨裁者的軍警特勢力，但今天她高居執政核心，卻要靠千名警察護身開路，舉步維艱。若陳菊真有她宣稱的「初心」，應該想想何以這條民主路，最後是擁抱國家暴力，對抗民意。

綠委抨擊國民黨阻撓審查，還要藍委回頭學學民進黨如何在馬英九時代審查監委提名人。這話十足的權力傲慢，完全忘記馬政府是用什麼態度對待在野黨，藍營再無能好歹讓少數黨在國會有實質問政空間，就算碰上綠委霸佔議場，也沒圍毆對手把人往死裡打，王金平連一根警察手指不都准碰到綠委身上。民進黨完全執政後，有馬英九百分之一的民主修養嗎？

民進黨完全執政，濫用國家機器打造台灣「霸氣民主」，程序正義幾乎絕跡，陳菊的懶惰傲慢便是例證。她面對排山倒海的阻力，一如在高雄市長、總統府秘書長時霸道，只知指責異議者抹黑，既不反省，更不屑面對人民。國民黨不審查，陳菊便趁機打混，在她的報告裡，只見坐黑牢與官場經歷，「重視弱勢」、「爭取人權」像標語般反復貫穿，用力掩埋她曾踐踏公娼與泰勞的歷史。

更可恥的是，陳菊說人權機構是國家良心，一再吹捧國家人權委員會的重要，竟說不出委員會具體目標，她自稱人權老兵，卻拿不出良心挑戰社會暗黑面。台灣不只勞權不張，司法不公、黨政特權橫行、貧富落差惡化，甚至政府可任意剝奪國民家庭團聚的基本人權，位高權重的陳菊何時對這些被國家機器剝削打壓的弱勢登高一呼？即使在資格審查期間，她都懶得與社會對話，誰相信她不為戀棧權力，真心守護台灣人權？

民進黨人從對抗國家機器，轉而擁抱國家暴力成為加害者，只為獨佔民主果實裡的甜美權力。花媽怎可能是最後一任監察院長？只要民進黨繼續執政，把修憲當提款機，等著接棒陳菊的人權鬥士還多著呢。

民進黨強力護航下，監察院長陳菊和其他監委的人事同意權案在藍委抗議聲中強渡關山。記者杜建重／攝影
民進黨強力護航下，監察院長陳菊和其他監委的人事同意權案在藍委抗議聲中強渡關山。記者杜建重／攝影

陳菊 人權 民進黨

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