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反年改脫序遭起訴 吳斯懷：遺憾也不能認同
退伍軍人團體「八百壯士」前年4月在立法院外抗議軍改出現脫序行為，毆打警察及記者。檢方今依煽惑犯罪、妨害公務、傷害等罪，起訴八百壯士發言人吳斯懷等13人。吳斯懷國會辦公室發表聲明表示，對司法檢察機關未能依法保持行政中立，非常遺憾與不能認同。
吳斯懷聲明指出，2018年4月25日退伍軍人團體「八百壯士」在立法院外展開護憲維權誓師大會，吳斯懷當時為八百壯士指揮部副指揮官，在歷次陳情抗議活動中，均呼籲群眾和平理性表達訴求。
吳斯懷表示，當天下午3點原訂舉行遊行，但部分群眾不耐久候，又有諸多不同訴求的團體自發加入活動，部分有心人士刻意製造事端，此均非八百壯士能予指揮掌握，致造成與現場媒體及警察發生推擠碰撞，且當天晚間10點，已由國民黨籍立委陪同向媒體、警察及社會大眾表達歉意。
聲明指出，適逢立法院今天行使監察院長被提名人同意權，民進黨刻意於今日操作吳斯懷被起訴案件，顯然是為陳菊不適任監察院長掩護，更加劇社會分裂的現象；他要對民進黨刻意操作掩護不適任監察院長及委員的手段，表達人民的憤怒。
聲明指出，吳斯懷自民進黨政府強推軍、公、教年金改革開始，擔任總統府年改會退伍軍人代表，多次代表軍、公、教團體發言，力爭軍公教人員法定權益，惟民進黨政府始終不予理會，甚至極盡羞辱之能事，軍公教人員在忍無可忍之情況下，才開始多次申請集會遊行表達訴求。
聲明表示，部分民眾或有失序行為，雖造成社會觀感不佳，未來相關案件將進入司法程序，吳斯懷會坦然面對，依法行使訴訟權利為個人遭致不當起訴辯護，並捍衛憲法保障人民集會遊行之自由與抗議政府違法濫權之施政。
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