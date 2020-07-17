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駐港單位被迫切一中切結 蘇貞昌重申主權立場
對於港版國安法七月一日生效後，外傳我駐港辦事處代表人員工作證延簽遭港府要求簽下「一中」切結書，行政院長蘇貞昌上午參訪台灣微軟時表示，台灣都一直關心香港，也支持港人爭取自由民主，「而我們有港澳條例，有相關機構，但我們是主權獨立的國家」。
他表示，「我們對香港的關心，對港人的支持，我們堅守台灣的主權」，也就是台灣因為有主權享受自由、民主的時候，很希望香港人民，當中國政府對港人承諾五十年不變能夠做到，對港人爭取最起碼的自由及民主，能夠依承諾給予港人尊重，台灣也對港人持續關心幫忙。
至於港版國安法通過後，美國終止對香港的特別待遇等對台灣投資環境的影響，蘇貞昌說，香港情形如果因為政治的動盪，或是因為資金、人才往外走，台灣也都是歡迎的。
蘇貞昌也就微軟加碼投資台灣回應表示，蔡英文總統一直要求儘速改善投資環境，所以政府這幾年所做的努力讓外商都看見，同時，美商風險評估也認為，台灣投資風險在亞洲排在最好的條件，在全世界也僅次於瑞士和挪威，可見這些年來政府的努力，也讓外商給予肯定，評估也是名列前茅，因此，政府非常期待所有各地外商都能夠加碼投資台灣，政府一定會在這方面做努力，讓外商滿意。
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