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影／張博雅新書發表會 拒談陳菊監察院長人事同意權
立法院臨時會今來到關鍵一日，將正式進行監察院人事同意權投票，決定陳菊是否為監察院院長。監察院院長張博雅今在新書發表會中，被媒體追問對於陳菊人事看法，她急忙揮著手表示，「今天不談這個」。媒體原想再問她監察院長的畢業感言，但她仍堅持不談監察院事務。
張博雅是衛生署第一位女性首長、也是任期最長的衛生署長。民眾朗朗上口的「健康是您的權利、保健是您的責任」口號即是她任內提出。她也首創許多「第一」的政策與制度，包括健保開辦、創設國家衛生研究院、全面施打小兒麻痺疫苗、菸害防制立法、愛滋防治、反毒等。
由寶佳公益慈善基金會和董氏基金會合作、共同出版的「那些年那些事：張博雅任衛生署長的一步一腳印」詳細記載了許多衛生政策訂定過程的波折與艱辛，及不為人知的信念與堅持。於7月17日舉辦新書發表會，張博雅與當時共同打拚、創建相關衛生醫療制度的衛生署主要幕僚出席分享。
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