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【重磅快評】「利益派」垂秀夫駐中 台灣不必暗自竊喜

聯合報 / 主筆室
現任外務省官房長官的垂秀夫（右）將成為駐中國大使。圖為2018年總統府展出「海島之國-垂秀夫攝影創作展」，時任副總統陳建仁（左）前往參觀。圖／取自陳建仁臉書
現任外務省官房長官的垂秀夫（右）將成為駐中國大使。圖為2018年總統府展出「海島之國-垂秀夫攝影創作展」，時任副總統陳建仁（左）前往參觀。圖／取自陳建仁臉書

報載前日本駐中國公使，現任外務省官房長官的垂秀夫，將接替橫井裕成為駐中國大使，如果這項人事任命成真，將是日本外務省「中國幫」部隊的回歸，也是安倍想要與美國脫勾，積極改善對中關係的象徵。

自從1972年中日建交以來，日本派駐中國的大使，大多是在台灣或中國大陸學習中文，具有派駐台灣及北京熟悉兩岸事務，也就是所謂的「中國幫」，然而，這項傳統卻在2010年被民主黨政府給打破了，中日兩國因為釣島關係急轉直下，日本政府改派企業界出身的丹羽宇一郎，安倍上台之後更派不具中國經驗的木寺昌人，而主管中國事務的外務省中國課長，更是以不懂中文的美國派來取代。

這美其名是希望負責中國事務及駐中大使能夠具有國際及經濟的視野，但實質上，就是要以輪調派駐，來打破長期被視為具有「親中」色彩的「中國幫」壟斷中國事務，同時也改以美國的視野來處理中國問題，而如今中文流利，長期遊走兩岸，中國課科班出身的垂秀夫被派任駐中國大使，將代表著外務省「中國幫」勢力的重新抬頭。

再從垂秀夫個人背景來看，20年前，垂秀夫在台灣擔任日本交流協會秘書長時，正逢台灣首次政權輪替，民進黨政權的上台，也讓垂秀夫長期與綠營高層人士關係交好，2016年民進黨再次執政時，安倍政府更派垂秀夫以日本交流協會客座「研究員」的身份，來台與蔡英文政府溝通核食解禁的議題，但最後卻是功敗垂成，這讓垂秀夫深深感到時不我予。

    有人從垂秀夫長期與台灣人士交好，而認為他是「親台派」，然而，其實他是一個不折不扣的「日本利益派」，他個性海派，來者不拒，讓他在藍綠建構廣大的人脈，而他最常說「因為中日兩國有外交關係，日本政府不得不與中國打交道。」更讓許多綠營人士陶醉不已，但是一到官方談判場合，垂秀夫便能轉換成對台強硬派，例如垂秀夫在「台日海洋會議」上，在漁業協議的問題上，對台灣寸步不讓的立場，便讓許多人印象深刻。

在自民黨內要求暫緩邀請習近平訪日之際，傳出日本政府派「中國幫」出身的垂秀夫為駐中國大使，這顯示安倍意欲擺脫美國的牽絆，改善對中國關係的決心，但垂秀夫的情報人員性格，性喜潛在水面下建構人脈、打探民瘼，卻又讓中國政府如坐針氈，接下來就看中國大陸如何接球了。

但台灣也不必暗自竊喜，以垂秀夫日本利益掛帥的習性，最終還是西瓜選大邊。

日本 民進黨

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