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龍介仙辭黨部主委是因募款壓力？ 謝龍介： 毫無關聯

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
謝龍介已辭台南市黨部主委，他強調，和募款壓力無關，而是自己已完成階段性任務。記者鄭惠仁／攝影
謝龍介已辭台南市黨部主委，他強調，和募款壓力無關，而是自己已完成階段性任務。記者鄭惠仁／攝影

國民黨副秘書長謝龍介已完成台南市黨部主委的階段性任務，上月間向黨主席江啟臣請辭獲首肯。他今天強調，請辭和募款是兩回事，並非因為募款壓力而請辭。3、4月因疫情影響，尚欠員工3成薪水，錢已到位，下個月發出。

謝龍介說，2年1任的主委工作是階段性任務，他是在2018年11月就任台南市黨部主委，去年到任，但因總統大選關係，中央黨部改以派任的方式，由他繼續擔任主委到黨主席選舉結束。但今年3月黨主席選舉結束，又有霸韓事件，因此再延任。6月6日罷韓投票結束，他隨即再6月8日向江啟臣口頭請辭，獲得首肯。

謝龍介強調，他辭去主委是因已完成階段性工作，和募款是兩碼事；即使國民黨目前沒資源，但還是有許多人默默支持。他強調，面對艱困，仍努力從新布局，做不同的擴大經營；況且不同的人有不同的人脈，他也會以自己多年從事黨務工作的經驗，全力相助接任主委的人。

國民黨因黨產爭議受查封等問題，縣市黨部主委都必須肩負為黨工薪水、選舉經費募款，壓力之大眾所皆知。謝龍介表示，擔任黨部主委2年8個月來，從2018年的九合一選舉到今年總統大選，共募款兩千多萬。另上任後力行開源節流，將人力瘦身，減少支出，不過，今年3、4月間因疫情嚴峻關係，募款受到影響，以致薪水只發3成，但5、6疫情趨緩，薪水都如數發放，而尚欠的薪水，已經到位，也將在下個月補發。

謝龍介說，南市黨部主要募款來源是每年8月的募款餐會，每1張餐券1萬元，每次約能募得450萬元，加上平日的小額捐款，1年可募得800多萬元。今年受疫情影響，募款金額是否受影響，是較擔心的，也希望認同國民黨理念的朋友站出來相挺。

募款 薪水

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