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湧言會搶二席中常委 民進黨內又愛又怕

聯合報 / 記者周佑政／台北報導
民進黨中執委、中常委選舉19日登場，湧言會可掌握的一席中常會，規畫由立委王定宇連任常委。 圖／本報系資料照
民進黨中執委、中常委選舉19日登場，湧言會可掌握的一席中常會，規畫由立委王定宇連任常委。 圖／本報系資料照

周日登場的民進黨全代會將進行中執委、中常委改選，為了躋身黨力核心，各派系展開最後動員、固票。其中，擁有龐大媒體資源的新興派系湧言會（海派），能否在這次中常會改選更上層樓，成為焦點。

今年五月的民進黨縣市黨部主委改選，被黨內各派系視為這次中常會改選的暖身戰，湧言會在地方主委戰役中，搶下新北市、高雄市這兩席重要主委，加上湧言會原本在立法院就有自己的人馬，不少北高市議員開始向湧言會靠攏。

一位派系人士指出，以三立電視台董事長林崑海為首的湧言會，能贏得兩席縣市黨部主委，代表在基層已有組織，並掌握十分可觀的黨員數。

中央黨職部分，海派在這一屆擁有二席中常委，分別是立委王定宇、國策顧問黃承國，海派轉型為湧言會後，黃承國不再參與運作；即便湧言會與黃承國不再合作，湧言會在這次中執委選舉仍然登記六人，目的仍是要搶下二席的中常委席次。

熟悉黨內派系生態人士說，目前十席票選中常委裡，推估新潮流約能搶下三席，英系、正國會各二席，蘇系一席，湧言會一席，最後一席將由湧言會與綠色友誼連線競爭，若湧言會真的搶下第二席，形同與其他派系平起平坐，「海派進軍黨職選舉才短短幾年，就有如此大的進展，其他派系能不怕嗎？」

背後有龐大媒體資源的湧言會，與民進黨長期主張的「政軍退出媒體」的主張互相牴觸，對於湧言會的迅速崛起，黨內其他派系也早有忌憚，但對於湧言會「政媒雙棲」的情況，卻少有人敢公開批評。

一位其他派系立委直言，「我們對這個派系（湧言會）是又愛又怕」，加入或親近湧言會，媒體自然對他們友善，怕的原因當然就是，若批評湧言會，日後可能會遭到媒體、政論節目「修理」。

中常委 民進黨 林崑海 王定宇

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