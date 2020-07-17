蘇揆女兒獲政院千萬標案 藍批「家天下」

行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純所屬「二三設計」公司，在去年蘇接任閣揆前一周，得標行政院一千萬元的台灣科教館展覽標案，今年再得標新竹市府七百萬元親子互動藝術策展案，國民黨質疑沒有利益迴避，並批評民進黨還有臉標榜「清廉執政」？

國民黨革實院院長羅智強說，前總統馬英九任台北市長時，姊姊馬以南任職公司得標北市聯醫標案；前閣揆劉兆玄在職時，弟弟任職公司得標當時衛生署標案，都因違反利益迴避受罰，蘇巧純還是蘇貞昌一親等，「這樣去標行政院的標案沒問題？」

羅智強指出，二○一八年九合一選舉民進黨大敗後，同年十二月廿七日即傳蘇貞昌獲內定為行政院長；蘇貞昌隔年一月十四日就任行政院長，二三設計公司就在當年一月七日得標行政院一千萬元標案。

國民黨文傳會主委王育敏表示，在民進黨內，只要舅舅當立法院長，外甥就可去國營事業當總經理；只要是總統愛將及親信，就可以標好幾千萬元的政府標案；如果爸爸準備當行政院長，政府千萬的標案也統統不是問題，「民進黨就是道地雙重標準」。

國民黨文傳會副主委王鴻薇說，二○一八年市長選舉時，民進黨到監察院告發當時的台中市長候選人盧秀燕，將選舉經費支付委託家族經營的行銷公司，質疑是左手拿政治獻金、右手給家族公司；這次立委選舉時，蘇貞昌另一女兒、立委蘇巧慧也委託蘇巧純所屬「二三設計」五百八十六萬元文宣案，「當初到監察院告發盧秀燕的人怎卻裝聾作啞」？「蘇巧純標政院標案，政府難道不應以違反利益迴避開罰？」

對於蘇巧純表示，蘇貞昌任內不再接政府標案；羅智強揶揄說，「人不要臉鬼都怕、蘇家天下好威風」，爸爸當行政院長，蘇巧純不接政府標案本來就是該做的事情，現在拖到被罵了才做。