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影╱紐西蘭毛利新年第三度在台舉辦 代表：努力增長關係

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
紐西蘭商工辦事處代表涂慕怡（Moira Turley）。記者徐偉真/攝影
紐西蘭商工辦事處代表涂慕怡（Moira Turley）。記者徐偉真/攝影

紐西蘭商工辦事處今天舉行毛利新年節活動，辦事處代表涂慕怡（Moira Turley）致詞時表示，過去幾個月因為疫情，紐西蘭和台灣的人民之間被迫暫停某些共同進行的工作，但很高興有新的互動方式，讓一切如常繼續，例如紐西蘭對台灣的外銷成長亮眼，台灣在5月取代了英國，成為紐西蘭第六大貨物出口國。

辦事處今天下午舉行毛利新年節活動，這是辦事處第三次在台灣舉行毛利新年活動，原民會主委夷將•拔路兒、總統府發言人Kolas Yotaka、行政院政務委員鄧振中、美國在台協會處長酈英傑、澳洲辦事處代表高戈銳、新北市前市長朱立倫等人出席。

涂慕怡致詞時表示，去年來台灣參加毛利新年的貿易團團員，回去之後推動專案計畫，還有年輕電影人藉由毛利土地電影專案，一月時來台尋根，地熱能源的合作對話持續進行，辦事處期望支持台灣和原住民社區，受益於乾淨可循環的能源資源。

涂慕怡說，因為新冠肺炎疫情，一些直接的聯繫被迫中斷，儘管紐西蘭和台灣的人民對防疫自傲，但也必須暫停某些共同進行的工作，不過很高興有些新的互動方式，讓一切繼續，紐西蘭為往來雙方市場的空運持續提供協助，紐西蘭能得到來自台灣的基本物資，台灣也能在這個時刻繼續向紐西蘭採購。

涂慕怡說，希望能快回到能彼此面對面的時刻，她和台北的團隊會持續支持紐西蘭人和台灣的朋友推動的工作，例如原住民的連結、農產品貿易、電影和文化等，還有明年將在紐西蘭舉辦的亞太經濟合作會議（APEC），「我們會竭盡所能來連接彼此並增長關係」。

今天的活動上，除了有毛利族人傳統地熱煮食Hangi餐點和台灣原住民傳統食物外，花蓮縣玉里鎮哈拉灣部落的小朋友還表演了傳統歌舞，辦事處人員也表演毛利傳統吟唱。辦事處表示，毛利人會在新年這段時間團聚，唱歌、吃Hangi傳統食物，Hangi的烹飪方式為先把石頭烤兩個小時，夠熱後把石頭放到預先挖好的土坑，再把食物埋入，灑水後用土覆蓋，大約三個小時後就能食用，因為這樣的方式很耗人工，毛利人只有特別慶典才會使用。

原民會主委夷將•拔路兒(左)和紐西蘭商工辦事處代表涂慕怡（Moira Turley）共同拿出Hangi。記者徐偉真/攝影
原民會主委夷將•拔路兒(左)和紐西蘭商工辦事處代表涂慕怡（Moira Turley）共同拿出Hangi。記者徐偉真/攝影
毛利族人傳統地熱煮食Hangi。記者徐偉真/攝影
毛利族人傳統地熱煮食Hangi。記者徐偉真/攝影
原民會主委夷將•拔路兒(左)和紐西蘭商工辦事處代表涂慕怡（Moira Turley）共同拿出Hangi。記者徐偉真/攝影
原民會主委夷將•拔路兒(左)和紐西蘭商工辦事處代表涂慕怡（Moira Turley）共同拿出Hangi。記者徐偉真/攝影

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