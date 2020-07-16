【重磅快評】蘇家天下有續集 蘇揆「很不捨」就沒事？

行政院長蘇貞昌日前他稱中小學教室裝冷氣是女兒蘇巧慧質詢、回家反映才作成決策，被北市議員王世堅批「家天下」；隔沒幾天，蘇貞昌又被爆料女兒蘇巧純拿政府標案，鬧騰一番才「不捨」退出，並稱在蘇貞昌公職任內不再承攬政府標案；蘇家未必是家天下，但蘇貞昌如何運用影響力「照顧」自家人，倒是搞得天下盡知。

台北市議員王世堅日前上政論節目評論行政院推出振興三倍券及中小學裝設冷氣的政策，批蘇貞昌聽不到人民的聲音，還把教室裝冷氣政策說是女兒蘇巧慧在立院質詢和回家向他建議，質疑根本是「家天下」，把總統的指示當什麼？蘇對人民不誠實，但他的用心路人皆知，無非只是想為還要選舉的女兒營造口碑而已，其中固有私心，但畢竟受惠者眾，也就不必太計較了。

但蘇貞昌另一位女兒蘇巧純承攬公家機關標案，情況就完全不同了。國民黨日前舉行記者會，指今年中央補助新竹市政府70億元，蘇貞昌三女兒蘇巧純的「二三設計」公司在5月獲得新竹市政府「未來親子互動藝術戶外策展規劃執行案」700萬元標案，質疑院長女兒投標，林智堅敢不給嗎？。

蘇貞昌下午回應，指蘇巧純因為政治關係被扭曲、抺黑，攻擊到家人，他覺得很不捨，她已決定往後在他擔任公職期間，不投標任何政府標案；而新竹市府也說，相關採購皆依法辦理且符合規定，稍早接到「二三設計」通知將放棄承攬，市府深感遺憾，敬表尊重。

但事情就這樣在蘇貞昌不捨、女兒不再標公家標案、市府說敬表尊重之後，就沒事了嗎？姑且不論蘇貞昌有無動用院長的影響力讓女兒拿下市府標案，依公職人員利益衝突迴避法規定，蘇貞昌的女兒本來就不能在蘇擔任院長任內參與行政院相關標案，這不是不捨、尊重的問題，而是法律本來就禁止的，蘇貞昌父女、新竹市政府會不知道？

更好笑的是行政院發言人，不談公職人員利益衝突迴避，反而稱讚二三設計是業界知名的公司，業務橫跨各縣市，靠的都是自己的實力；問題是，蘇貞昌擔任最高行政首長，動見觀瞻，更應注意利益衝突迴避，他的女兒能力強、業務橫跨各縣市沒問題，但如果利用蘇的影響力，把手伸進公務單位，那就不是說不再參與投標就算了，而是應該把過去一年半來有無參與其他政府標案一併交代清楚才是！