沒清點人數僅發57張表決卡？藍黨團控民進黨作弊

立法院會明天將行使監察院人事同意權案投票，因國民黨團占據主席台，民進黨立委今下午起啟動清場，雙方爆發激烈肢體衝突。立法院長游錫堃在混戰中宣布開會，並表決通過民進黨團提案，監察院人事同意權案提報院會，以無記名投票表決。

國民黨團隨後在議場外舉行記者會，質疑游錫堃未清點人數，議事人員竟協助執政黨立委將表決卡插入表決器，且並未發放給在場的國民黨立委，大罵游錫堃已涉嫌偽造文書，揚言提告，現場高呼「民進黨作弊、表決無效」口號。

國民黨主席江啟臣表示，表決結果一共57人出席，53人贊成，但從現場看過去，民進黨有多少人在場，為何議事人員可以代插表決卡？是被脅迫還是刻意配合，只發執政黨立委的表決卡？「這是作弊、不法投票」，國民黨絕對不會承認此次議事程序，將採取提告行動。

國民黨團總召林為洲說，立委平常在議場開會表決，很多人以為簽完名就算出席，事實上議事人員要交付表決卡前，必須確認人要到場才能插卡，不過，議事人員若看到立委在現場，可以代為插卡。

林為洲說，此案牽涉議事規則的清點人數問題，但今天看到的卻是荒腔走板，為何只發放57張表決卡？因為正好是出席人數過半，這難道不是事先安排好嗎？「沒到場也幫忙插卡，這是偽造文書，」國民黨會調閱錄影帶，哪些人出席，核對就知道。

林為洲也大罵，藍委統統在場，卻沒有表決卡、不能投票，這是剝奪在野黨權利；這樣的表決絕對無效，他們要表達抗議，民進黨團試圖作弊。